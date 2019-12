Музичні новинки грудня: 10 пісень та альбомів, які варто почути ще в 2019 році

Новорічні шоу, друга частина альбому від Бумбокс, відверта прем'єра від Kazka та чуттєвий live-виступ місяця Cigarettes After Sex. І це далеко не все, чим порадував музичний грудень!

Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем’єр грудня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Альбом місяця: Бумбокс – "Таємний Код: Рубікон" (Друга частина)

В грудні Бумбокс презентував довгоочікувану другу частину альбому "Таємний Код: Рубікон". До платівки увійшло 5 нових композицій, а також акустична версія пісні "Тримай мене" та іспанська версія хіта "Тримай мене" разом із The Gitas.

У порівнянні з першою частиною альбому, друга – спокійніша, тут більше балад, джазу та блюзу. Альбом слухається на одному диханні, пісні перетікають одна в одну, наче під час звичайної репетиції в студії.

Подвійному альбому – подвійний кліп! Музиканти слідом за другою частиною альбому презентували один кліп на дві різні пісні – "Твій номер" та "Плющ". Кліп вийшов дуже атмосферним – тут і звичні килими, багато музичних інструментів та світла, жодних акторів та виставлених кадрів. Одним словом – любов!

Нагадаємо, перша частина альбому вийшла у вересні, а композиції "Тримай мене", "Безодня", "Твiй на 100%" вже встигли стати справжніми хітами.

Бумбокс – Твiй номер/Плющ (кліп)

Повернення місяця: The Who — WHO (альбом)

Чого варто було очікувати від популярного гурту у 70-х роках сьогодні? Музикантам гурту The Who вже за 70, вони разом не випускали нічого протягом 13 років! Який тут рок-н-рол?

Варто відзначити, що саме з таким скептичними роздумами очікували на новий альбом критики та слухачі. Але дідусі зуміли здивувати абсолютно всіх! Звісно, їхня музика специфічна. Це не популярна сьогодні електронщина, не поп, не реп і навіть не фолк. "Who" – це чистої води рок-н-рол. Якісний і потужний! Кожна пісня в альбомі – бездоганна, як і тексти, до речі.

Це рідкість, але The Who повертаються на сцену як королі. Їхній альбом містить темні балади, важкий рок і запальний рок-н-рол – все, за що любили і люблять гурт.

The Who – I Don't Wanna Get Wise (аудіо)

Дует місяця: Тіна Кароль & Юлія Саніна

Співачка Тіна Кароль та фронтвумен гурту ТHE HARDKISS Юлія Саніна представили спільну пісню та кліп до неї "Вільна", яка стала саундтреком до фільму "Віддана".

Дві абсолютно різні співачки розкрилися в дуеті зовсім по-іншому. Композиція просякнута темою сестринства та жіночою силою, вона не схожа ні на творчість Тіни Кароль, ні на творчість ТHE HARDKISS.

І схоже на те, слухачам такий дует прийшовся до душі! Всього за два тижні кліп переглянуло понад 2 мільйони користувачів на ютубі.

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна (кліп)

Найвідвертіша прем'єра місяця: KAZKA – Палала

Грудень для гурту KAZKA видався насиченим – прем'єри синглів з нового альбому NIRVANA, перший кліп на композицію з цієї ж платівки, перша робота з Аланом Бадоєвим і найвідвертіший кліп (на момент написання матеріалу альбом NIRVANA ще не був презентований, його можна передзамовити тут).

Кліп на пісню "Палала" відвертий та неоднозначний. У ролику підіймаються питання бодіпозитву, расової рівності, свободи вибору партнера та навіть релігії. Стилістика кліпу виконана у приглушених червоних кольорах, а головним символом стали червоні нитки, якими "зшивали" героїв кліпу.

Щоправда, не всі шанувальники залишилися у захваті. Частина слухачів звинуватили вокалістку у надмірній відвертості, а Алана Бадоєва – у плагіаті на кліп Лани дель Рей "Blue Jeans".

KAZKA – Палала (кліп)

Саундтрек місяця: Star Wars – The Rise of Skywalker

Вже кілька років грудень асоціюється не лише з святами, а й з виходом новенького епізоду саги "Зоряні війни". Цього року на екрани вийшов фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", який створений за співробітництва компаній Disney і Lucasfilm.

Саундтреки до фільму створив композитор Джон Вільямс, який написав музику до усіх 9 головних епізодів саги. Саме він створив десятки годин найбільш розкішних і запам'ятовуючих симфонічних супроводів в історії фільмів. До речі, Джордж Лукас відзначав, що успіх космічної саги криється не у спецефектах, а саме в музиці до них та в простому сюжеті.

Супровід до нового фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" такий же величний та захопливий, як і до попередніх фільмів. Для картини, тривалістю у дві з половиною години, Вільямс написав понад три години музики за майже вісім місяців.

John Williams – Finale (From "Star Wars: The Rise of Skywalker")

Відео місяця: Гурт [O] – Поясни

Український гурт [О] презентував кліп на пісню "Поясни" з їхнього альбому "Суперінтроверт". Локацією для зйомок обрали Кінбурнський півострів, де зараз мешкають багато зникаючих видів рослин і тварин. Атмосферу кліпу доповнює містичний та навіть фантасмагоричний образ вокалістки гурту Олі Чернишової.

Варто відзначити, що гурт [О] – один із небагатьох, яким вдається так вдало поєднувати український фольклор з сучасною танцювальною електронікою. До того ж, живі інструменти гармонійно доповнюють семпли.

Гурт [O] – Поясни (кліп)

Live-виступ місяця: Cigarettes After Sex – Performance on KEXP

Дрім-поп гурт Cigarettes After Sex виступили на радіостанції KEXP. Музиканти виконали чотири композиції з альбому "Cry" – "Don't Let Me Go", "Kiss It Off Me", "Heavenly" та "Falling In Love".

Музика Cigarettes After Sex – це світ романтичних спогадів та мрій. Чорно-біла зйомка доповнює виступ та додає особливої атмосферності.

Cigarettes After Sex – Full Performance (Live on KEXP)

Сингл місяця: MGMT – In the Afternoon

Американський дует MGMT презентували першу у 2019 році композицію "In the Afternoon". Темний психоделічний поптрек доповнили барвистим та, місцями, галюциногенним кліпом. Режисерами психоделічного відео стали самі музиканти.

Інформації про новий альбом від музикантів поки немає, але сміємо припустити (судячи з синглу), що MGMT й надалі планують продовжувати працювали у власному психо-попстилі. До речі, "In the Afternoon" – це перша композиція, видана на власному лейблі гурту MGMT Records.

MGMT – In the Afternoon (кліп)

Електронний альбом місяця: Paji — Paji

PAJI – музикант, який гармонійно поєднує електронну музику з класичними інструментами. Його новий альбом "Paji" – приголомшливий перфоманс зі скрипкою та віолончеллю.

PAJI – Atacama (аудіо)

Новорічне шоу – Годный год 2.0

В грудні відбулася прем'єра новорічного шоу "Годный год 2.0" від Івана Дорна спільно з лейблом Masterskaya. В шоу, крім самого Дорна, знялися Constantine, The Hardkiss, O.Torvald, Dakh Daughters, "АГОНЬ", SunSay, mama13, Время и Стекло, Володимир Дантес, Alina Pash, YUKO, alyona alyona та гурт [O]. Також у випуску з'явилися діджей і ведучий Антон Птушкін, блогер YanGo, акторка Ірина Горбачова, а також режисер і телеведучий Євген Синельников.

Новорічне шоу – Годный год 2.0 (повний випуск)