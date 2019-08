Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути

Новий кліп від Imagine Dragons, альбом від Еда Ширана та перша техно-вечірка від Cercle в Україні – це далеко не все, чим запам'ятається липень для фанатів музики. Готові почути композиції, які стануть саундтреками до останнього місяця літа?

Серед усього музичного ми обрали 10 прем'єр липня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Вечірка місяця – Cercle у Києві

У Києві відбулася перша техно-вечірка від популярного французького проекту Cercle. Особливість цих вечірок – місця їх проведення, тут жодних традиційних клубів чи тісних залів. В Україні перша (і сподіваємось не остання) вечірка відбулася у Національному авіаційному музеї.

Квитки розібрали за кілька годин! Адже охочих послухати техно-продюсера з Нідерландів Рейніра Зоннефельда, французького діджея Phil Dar та київського електронщика Smailov було дуже багато.

Танці, рожевий захід сонця та величезні літаки. Що ще кращого могло статися цього липня?

Вечірка Cercle у Києві: Reinier Zonneveld (дивитися онлайн)

Кліп місяця: Imagine Dragons – Birds

Imagine Dragons представили вже п'яте відео з альбому Origins, який вийшов трохи більше півроку тому. Пісня Birds не потрапила до основного списку альбому, а була включена лише в його бонус-версію.

Кліп в стилі аніме просто заворожує! Не будемо розкривати сюжетні лінії, але до перегляду однозначно радимо. Окрім того, послухайте цю ж композиції в дуеті з італійською співачкою Елізою. Дуже чуттєве та незвичне звучання!

Imagine Dragons – Birds (дивитися кліп онлайн)

Imagine Dragons - Birds ft. Elisa (слухати онлайн)

Альбом місяця: Ед Ширан – No. 6 Collaborations Project

Новий альбом від британця Еда Ширана став справжнім сюрпризом для усіх його фанатів! Якщо раніше Ед витримував довгу паузу між платівками (аж в три роки!), то цього разу довелось чекати на рік менше.

Не тільки дата, а й назва не схожа не всі попередні. Перший його альбом "+", другий "х", третій "÷", а от четвертий – "No. 6 Collaborations Project". Якщо з другою частино назви все зрозуміло – усі композиції записані в дуеті, то чому номер 6 – залишиться загадкою.

Участь в записі альбому взяли Cardi B, Chance The Rapper, Eminem, Travis Scott, 50 Cent та інші. Таких запальних та танцювальних треків від сором'язливого рудоволосого британця, напевно, ніхто не чекав!

Альбом Ед Ширан – No. 6 Collaborations Project:

Google Play

iTunes

Ed Sheeran & Travis Scott – Antisocial (слухати онлайн)

Маніфест місяця: The 1975 – The 1975

Британський гурт The 1975 оприлюднив нову пісню під назвою The 1975. Замість вокалу у ній – промова школярки зі Швеції Грети Тунберг на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. У своїй промові вона закликає зупинити викиди парникових газів.

Грета Тунберг відома тим, що в серпні 2018 року вона щодня сиділа біля парламенту Швеції, тримаючи в руках знак із написом Skolstrejk för klimatet ("Шкільний страйк за клімат"). Згодом вона створила гасло FridaysForFuture, завдяки якому рух поширився на школярів з усього світу.

Ця композиція – ще один привід задуматись про те, як кожен з нас впливає на екологію. І чому потрібно зменшувати цей згубний вплив вже сьогодні.

The 1975 – The 1975 (слухати онлайн)

Bonobo – Linked

Саймон Грін, який виступає під псевдонімом Bonobo, представив новий трек "Linked". Новинку від улюбленця електронної сцени просто неможливо оминути увагою!

Якщо не рахувати "Ibrik" (мікс для лондонського клубу Fabric), то "Linked" – перша повноцінна композиція з моменту виходу альбому "Migration" в 2017 році.

Bonobo – Linked (слухати онлайн)

Еко-маніфест від Івана Дорна

Про екологію та відповідальність людини перед забрудненням навколишнього середовища все частіше говорять і в Україні. Зараз у музеї сучасного мистецтва "Гараж" проходить виставка "Світ, що гряде: екологія як нова політика. 2030-2100".

До рекламної кампанії виставки долучився Іван Дорн. Так, це не нова пісня, не кліп і навіть не live-відео з кухні. Проте про такі речі варто говорити, адже ця відповідальність на наших плечах.

"Як артист, який несе відповідальність за музичну культуру, я відчуваю відповідальність і за культуру людини загалом, як мінімум за тих, хто стикається з моєю творчістю і моєї філософією. Кілограми сміття, пластику, недопалки – час зупинитися і взяти відповідальність за наші дії", – з такими словами Дорн презентував кілька роликів.

Іван Дорн "О ней. Экоманифест к "Грядущему миру" (дивитися відео)

Sam Smith – How Do You Sleep?

Британський поп-співак Сем Сміт випустив нову пісню "How Do You Sleep?". Це перша його сольна робота в цьому році. Одразу до композиції був знятий кліп, який вже зібрав майже 50 мільйонів переглядів!

Sam Smith – How Do You Sleep? (дивитися онлайн)

Українська прем'єра місяця: The Cutes – Hey! (Tell Me Yes)

Український гурт The Cutes презентував одразу сингл, дебютний кліп Hey! (Tell Me Yes) та свій перший мініальбом Always, до якого увійшло чотири композиції. Музиканти професійно поєднують рок-н-рол, скіфл, ритм-н-блюз та соул. І дуже нагадують The Beatles :)

Легка, мелодична і жива – таку музику творять музиканти і нею важко не проникнутись!

The Cutes – Hey! (Tell Me Yes) (дивитися онлайн)

Snow Patrol – Time Won’t Go Slowly

Інді-рокери з Ірландії випустили новий трек "Time Won’t Go Slowly", який стане частиною проекту, присвяченого 25-річчю групи. Над цим проектом вони працювали останні кілька місяців.

Композиція вийшла спокійною, мелодійною, що цілком відповідає стилю колективу.

Snow Patrol – Time Won’t Go Slowly (слухати онлайн)

Саундтрек місяця: Beyoncе – Spirit

Можна довго сперечатись, чи вдалася компанії Disney переосмислити і зняти гідну версію легендарного мультфільму "Король лев". Більшість, напевно, таки відзначить, що не вдалося і експеримент з класикою провалився.

Проте не можна відзначити музичний супровід до фільму, який вийшов значно кращим, аніж анімація. Особливої уваги заслуговує композиція "Spirit". Згодом співачка випустила цілий альбом "The Lion King: The Gift".

Beyoncе – Spirit (слухати онлайн)