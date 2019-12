Музичні новинки листопада: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити

Нові альбоми від Coldplay, Pianoбой та Дельфіна, прем'єри від Latexfauna й Mujuice, а ще перші різдвяні кавери. І це далеко не все, чим потішили нас музиканти в листопаді.

Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем’єр листопада, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Іноземний альбом місяця: Coldplay – Everyday Life

Британський гурт Coldplay випустив експериментальний і подвійний альбом Everyday Life. Нова платівка містить 16 композицій. У новому альбомі несподівано домінує соул. Більшість аранжувань релізу – акустичні, музиканти майже повністю відмовилися від електронних інструментів, як і від яскраво виражених приспівів.

Проте це все не завадило альбому припасти до душі шанувальникам. Тепле звучання Coldplay змогли пронести крізь роки і вже прямо з першої композиції стає так тихо і спокійно.

Окремої уваги заслуговує презентація альбому. Вранці 22 листопада Coldplay вийшли на дах йорданського міста, щоб виконати від початку і до кінця свій новий подвійний альбом "Everyday Life": першу частину, "Sunrise", на світанку, другу, "Sunset", відповідно, на заході. Неймовірне поєднання музики, соулу та переливання вранішнього неба!

Слухати альбом Coldplay – Everyday Life на:

Google Play Music

iTunes

Coldplay: Everyday Life Live in Jordan – Sunrise Performance (дивитися онлайн)

Latexfauna – Odyssey (сингл)

Столичні дослідники LATEXFAUNA презентували новий сингл "Odyssey". В хитромудрих текстах і дивних алюзіях тексту тут самостійно важко розібратись, як завжди :)

"Це наша ода найкрутішій цивілізації, що існувала на Землі – свободолюбивим грекам, які плекали культ науки, свободи, фізичної культури і мистецтва. Якщо уважно дивитися Discovery, то зрозумієте, наскільки сильно вони повпливали на нас і визначили вектор розвитку Західного світу. Тому дух хитромудрого Одіссея буде супроводжувати нас дуже далеко – аж по той бік зірок і до самого кінця", – пояснили учасники гурту.

Latexfauna – Odyssey (слухати онлайн)

Український альбом місяця: Postman – City Freak

Postman (сольний проект учасника гурту 5 Vymir Костянтина Почтаря) потішив другим студійним альбомом "City Freak". Всього у записі альбому взяли участь 10 музикантів, що звісно не могло не вплинути на звучання. Додалися барабани, драм-машина, а також струнні і духові інструменти.

Всього альбом складається з п’яти англомовних пісень, трьох пісень українською і однієї інструментальної композиції. При створенні альбому Postman надихався гуцульським фольклором, а також гуртом Radiohead та Бобом Діланом. Результат вийшов більше, аніж просто цікавим!

Слухати альбом Postman – City Freak на:

Google Play

Postman – Northern Light (слухати онлайн)

Дельфін – Край (альбом)

Дельфін презентував одинадцятий альбом "Край", в якому продовжується лінія платівки "442". Щоправда, в новому альбомі вже немає таких прямих відсилок до події в Росії, тексти більш завуальовані та особисті.

"Події навколо нас, як би нам цього не хотілося, все ж впливають на наше життя. У роботі над альбомом "Край" я думав про те, які в зв’язку з цим думки, почуття, стани виникають у людей, і про те, які процеси у внутрішньому світі людини провокують зовнішні чинники", – так коментує альбом Андрій Лисіков.

Музикант називає "Край" альбомом з елементами антиутопії. Ключ до розуміння ідеї альбому винесено автором в назву.

"Край – слово багатозначне. Край – це кінець, межа, кордон з відчаєм. Край – це і географічне місце, країна нескінченних хмар. А в англійській мові cry означає "плакати". Ці образи і смисли дуже підходять пісням в альбомі і моєму внутрішньому стану під час їхнього запису", – додає музикант.

Слухати альбом Дельфин – Край на:

Google Play

iTunes

Дельфин – J2000.0 (слухати онлайн)

Pianoбой – ХІСТОРІ (альбом)

"Хісторі" – новий альбом Pianoбоя, яким він святкує 10-річний ювілей сольної творчості. До того ж, це перший альбом за 4 роки, адже попередня платівка "Take Off" вийшла ще у 2015 році. У новому альбомі зібрані життєствердні пісні з пишними аранжуваннями, більшість композицій – ліричні. Тут вже немає місця гостросоціальній ліриці чи несамовитому джазу. Альбом дуже спокійний і мелодійний.

Слухати альбом Pianoбой – ХІСТОРІ на:

Google Play

iTunes

Pianoбой – ДОЩ (слухати онлайн)

Кліп місяця: СБПЧ – Часы

СБПЧ презентували новий кліп на пісню "Часы", який, до речі, було знято в Києві. Центральна фігура кліпу – італійський священник, немов з серіалу "Молодий Папа". Він потрапляє в неонову церкву з демонами, які всіляко його спокушають.

Цей кліп вже називають сучасною версією "Вія" Гоголя. Подивитись тут точно є на що!

СБПЧ – Часы (дивитися онлайн)

Mujuice – Wormwood Star (сингл)

Електронщик Mujuice випустив новий трек "Wormwood Star" з майбутнього альбому "Regress". У записі взяла участь вокалістка гурту "СБПЧ" – Женя Борзих.

Відомо, що новий альбом вийде уже на початку грудня. І це буде вже друга платівка за рік. До цього Mujuice випустив збірку реміксів на свій сингл "Die Young!".

Послухати композицію можна тут: iTunes

Billie Eilish – Everything i wanted (сингл)

Біллі Айліш презентувала нову композицію "Everything i wanted". Це перша пісня після випуску дебютного альбому "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Нова композиція меланхолійна, в ній співачка розмірковує про успіх, дякує за підтримку та не забуває й про критиків її творчості.

Billie Eilish – Everything i wanted (слухати онлайн)

HAIM – Hallelujah

HAIM презентували новий сингл і кліп "Hallelujah". Нова композиція увійде до третього альбому HAIM, реліз якого запланований на 2020 рік.

Головний заклик пісні – цінувати людей, які поруч з нами. Одна з учасниць розповіла, що присвятила свій куплет подрузі, яка померла у віці 20 років. Це назавжди змінило життя співачки.

HAIM – Hallelujah (дивитися кліп онлайн)

Cover місяця: SunSay – All the Way

На ранковому шоу радіо "Аристократи" SunSay переспівав легендарну композицію Френка Сінатри "All the Way" під супровід піаніста та композитора Фіми Чупахіна.

І, можливо, ще зарано поспішати з висновками, але цей кавер має всі шанси стати найкращим супроводом цього Різдва і Нового року!

Aristocrats Live: SunSay, Fima Сhupakhin – All the Way (cover Frank Sinatra)