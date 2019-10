Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити

Нові альбоми від "Бумбоксу", M83 та "Жадан і Собаки", крутий сингл від Pianoбой та Alina Pash, а ще дебют Crimes On Tape. І це далеко не все, чим потішив нас перший місяць осені!

Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем’єр вересня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Український альбом місяця: Бумбокс – Таємний Код: Рубікон

"Бумбокс" випустив першу частину довгоочікуваного альбому "Таємний Код: Рубікон". Це перший альбом гурту, який буде містити більше 11 пісень, а це ще одна причина, чому його розділили на дві частини. Через місяць-два музиканти обіцяють презентувати другу частину. Як стверджує Хливнюк, перша частина більш лірична, а от друга – соціальна.

До "Таємного коду" увійшло 7 ліричних композицій. Серед них вже раніше презентовані "Твій на 100%", "ДШ", "Безодня" з Тіною Кароль і "Тримай мене" з Сашком Чемеровим. А також три нові композиції – "Дрантя", "Ангела" (версія відомої пісні гурту "Крихітка Цахес") та джазова "Побачимось".

Я би назвав цю платівку образно ліками від страху втратити і близьких, і себе. Це лірична, важка платівка, яка мені особисто допомогла позбутися якихось особистих демонів, що спіткали мене протягом цього року. Багато пісень про кохання, багато пісень про розлуку, багато підтекстів про те, що відбувається з країною,

– так прокоментував альбом Андрій Хливнюк в інтерв'ю для НВ.

Слухати альбом Бумбокс – Таємний Код: Рубікон на:

Google Play Music

iTunes

Бумбокс – ДШ (слухати онлайн)

Екоманіфест місяця: Billie Eilish – All the good girls go to hell

Американська співачка Billie Eilish опублікувала кліп на пісню "All the good girls go to hell" зі свого дебютного альбому "When we all fall asleep, where do we go?", який був презентований ще в березні 2019 року.

В кліпі співачка знялася в образі ангела, який впав з неба в калюжу з нафти. Цим кліпом співачка хотіла звернути увагу на проблеми з кліматом.

Наша земля нагрівається з шаленою швидкістю, льодовики тануть, дика природа отруюється, а ліси горять. Зробіть свій голос почутим і винесіть його на вулиці,

– зазначила Біллі в коментарі до кліпу.

Billie Eilish – All the good girls go to hell (дивитися кліп онлайн)

Трибьют місяця: Noize MC – Всё как у людей

Нова композиція Noize MC – це частина трибьют-альбому "Без меня", який був випущений до 55-річчя Єгора Лєтова. І якщо всі пісні з цього альбому дійсно є каверами, то Noize MC записав радше переосмислену версію пісні "Всё как у людей" з відсилками до сучасної Росії. Адже від оригіналу залишилась лише назва пісні та вокал Лєтова в приспіві.

У кліпі головними героями виступають картини російських художників "Апофеоз войны", "Купание красного коня", "Три богатыря" и "Последний день Помпеи", які змінюються на фоні. А ще звучить цитата Володимира Путіна з далекого 1996-го року, де майбутній президент тоді міркував про можливість повороту до тоталітаризму в Росії.

Рядки з пісні розлетілись на цитати. Особливу популярність здобула ось ця: "Майор не утонет — майор, если что, в батискафе". Адже це відсилка до занурення Путіна на дно Фінської затоки, яке за часом збіглося з масовою акцією протесту в Москві 27 липня.

Noize MC – Всё как у людей (слухати онлайн)

Дует місяця: Pianoбой і Alina Pash – Перша леді

Pianoboy презентував нову композицію та кліп, які присвятив сучасним жінкам, з їх особистими історіями, слабкостями і успіхами. Головний посил пісні: кожна дівчинка, дівчина і жінка – має свою суперсилу, неповторну вроду та цілий світ можливостей.

"Перша Леді" – моя ода жіночому різнобарв'ю та силі духу жінок, що змінюють наш світ на краще,

– розповідає Дмитро Шуров.

До роботи над піснею Pianoboy запросив сильну і зухвалу Аліну Паш, яка додала нове та неповторне звучання композиції.

Pianoбой і Alina Pash – Перша леді (дивитися кліп онлайн)

Сиквел місяця: M83 – DSVII

Останній альбом M83 вийшов ще в 2016 році. І якщо останні роботи електронщика Ентоні Гонсалеса "Hurry Up", "We're Dreaming" і "Junk" переважало поп-звучання, то DSVII – чиста електроніка.

Ентоні відзначив, що нова платівка – це своєрідний сиквел альбому Digital Shades Vol 1, який був випущений у 2007 році. DSVII власне й розшифровується як "Digital Shades Vol 2".

Новий альбом – це 15 інструментальних композиції без вокальної партитури, натхненні ранніми саундтреками до відеоігор, науково-фантастичними фільмами 80-х і творчістю Брайана Іно.

Слухати альбом M83 – DSVII на:

Google Play Music

iTunes

M83 – Feelings (дивитися кліп онлайн)

Іноземний альбом місяця: Liam Gallagher – Why Me? Why Not

"Why Me? Why Not" – другий сольний альбом Ліама Галлахера, це ностальгія за тими часами, коли життя здавалось простішим, а трава чомусь зеленішою. Проте звучать тексти уже з вуст зрілого музиканта, який розуміється в емоційній британській рок-музиці.

В цьому альбомі Галлахер є співавтором кожної пісні, хоча для запису залучив й інших продюсерів – Грега Курстіна і Ендрю Уаєтта. В текстах музикант згадує про конфлікти зі своїм братом Ноелом і закликає протистояти залежності від смартфонів.

Слухати альбом Liam Gallagher – Why Me? Why Not на:

Google Play Music

iTunes

Liam Gallagher – Now That I've Found You (слухати онлайн)

Ска-панк прем'єра місяця: Жадан і Собаки – Мадонна

"Мадонна" – прямолінійний та саркастичний альбом, в якому Сергій Вікторович уже не просто декламує вірші під музику. Це справжній ска-панк!

Про що цей альбом? Про алкоголь і кримінал. А ще Кобзона і шансон. І це все приправлено біблійними алюзіями. Гримуча суміш. Яскраве звучання труб, жорсткі та незручні тексти, важкі гітарні партії – те, що виділяє гурт "Жадан і Собаки" і не дає зняти цей альбом з повторного прослуховування.

Слухати альбом Жадан і Собаки – Мадонна на:

Google Play Music

iTunes

Жадан і Собаки – Мальви (слухати онлайн)

Відкриття місяця: Crimes On Tape – Qwan (EP)

Зустрічайте поповнення на українській сцені – дует українських продюсерів Сrimes On Tape презентували свій дебютний EP – Qwan. Для головного треку випустили кліп, який створили за допомогою комп'ютерної 3D-графіки. Сам же кліп просочений атмосферою кислотного рейву в нічному клубі.

Але більше уваги заслуговує звучання дуету – футуристичне техно, створене в домашній умовах з важким індустріальним звучанням.

Слухати EP Crimes On Tape – Qwan на:

Soundcloud

Crimes On Tape – Qwan (слухати онлайн)

Реп-прем'єра місяця: alyona alyona – Булінг

"Булінг" – це перша пісня alyona alyona з моменту виходу дебютного альбому "Пушка" у квітні. У пісні та кліпі піднімається тема цькування та упередженого ставлення з боку одних дітей до інших у навчальному закладі.

alyona alyona – Булінг (дивитися кліп онлайн)

Спасіння від нудьги: Курган feat Agregat & Даша Астафьева & Сир – Gabeli

А якщо ви втомились від пошуків сенсів у піснях, а цей осінній холод проймає до кісток і викликає лише злість – то Курган feat Agregat вже спішать зробити вашу осінь "красівой і романтічной".

Іронія, суржик та стилізація під ретро-естраду – це все так погано, що аж добре. Не сприймайте занадто серйозно і спробуйте просто отримати задоволення!

Курган feat Agregat & Даша Астафьева & Сир – Gabeli (дивіться кліп онлайн)