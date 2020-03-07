Музика Go_A звучить стильно, хоча мені надзвичайно сподобалася KRUTЬ , – Сергій Танчинець

Лідер відомого українського рок-гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець долучився до числа тих артистів, які прокоментувала результати Національного відбору на Євробачення-2020. Співак зазначив, що музика гурту Go_A звучить стильно, проте йому дуже сподобалася конкурсантка KRUTЬ.

Сергій Танчинець та гурт "Без Обмежень" активно працюють над розвитком своєї кар'єри. Днями Сергій дав інтерв'ю виданню "Укрінформ", в якому розповів історію колективу, як їм вдалося досягти успіху, про концерти та стадіонний тур та багато іншого. Також артист прокоментував результати Нацвідбору на Євробачення-2020.

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Сергій зізнався, що музика переможців Національного відбору звучить дуже сучасно, проте йому припала до душі фіналістка KRUTЬ.

Музика Go_A – це фольк, але дуже гарно і якісно осучаснений. Мені подобається. Хоча у мене були трошки інші погляди. Надзвичайно сподобалася KRUTЬ. Це теж фольковий напрямок, і вона прекрасно виглядала з бандурою, стояла, а не сиділа, у неї була гарна сукня. Це було естетично, плюс до того – прекрасна пісня,

– розповів вокаліст.

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Також він додав, що йому сподобався виступ Девіда Аксельрода.

Це класична пісня для Євробачення. У минулі часи саме такі композиції й перемагали, потім вже почалася зміна настроїв. Тому, лише з прагматичних міркувань мені здавалося, що переможе він. Девід справді гарно виглядає, і вокалістом був, певно, одним із найкращих,

– поділився Сергій.

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Артист також додав, що думав про те, що може перемогти Go_A. Танчинець каже, що судді й глядачі вирішили, що вони найдостойніші і він не має причини не погодитися з цим.

Відомо, що гурт не перекладатиме конкурсну пісню на англійську, а співатиме мовою оригіналу. Сергій вважає, що для перемоги краще було б все ж таки перекласти композицію.

Для нас це круто, бо це промоція нашого українського. Я не можу тут ні поради дати, ні казати, що це погано чи добре, бо не дуже сам орієнтуюся. Бажаю їм перемоги. Вони того вартують. Яскраво виглядають, у них прекрасна пісня. Це – свіжий подих, мені здається. Дай Боже, щоб вони перемогли,

– зазначив співак.

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