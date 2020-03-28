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Музика лікує і мотивує: добірка концертів для перегляду на карантині від Світлани Тарабарової

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Світлана Тарабарова поділилася добіркою онлайн-концертів на карантині / Instagram / @tarabarova

Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова щочетверга радує прихильників онлайн-квартирниками в інстаграмі. Також артистка поділилася добіркою улюблених концертів, які можна переглянути на карантині.

Багато українських та світових зірок на час карантину запровадили традицію виступати у прямому ефірі в інстаграмі. Ледь не кожного дня можна почути та побачити улюблених виконавців, не виходячи з дому. Світлана Тарабарова однією з перших серед вітчизняних виконавців провела такий онлайн-виступ. Тепер артистка поділилася з підписниками в інстаграмі добіркою живих виступів кумирів мільйонів, які є у вільному доступі в ютубі.

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В час, коли вся планета потерпає від пандемії коронавірусу, надзвичайно важливою є підтримка один одного та турбота про рідних. У публікації зірка зазначила, що музика лікує та мотивує. Вона надає сил та підбадьорює у важкі хвилини. 

Концерти, які Світлана Тарабарова радить переглянути на карантині:

  • Beyonce: live 2019 full concert HD
  • James Brown: Full concert-07/23/99 – Woodstock 99 East Stage Official
  • Etta James: Full concert- 08/17/91 - Newport Jazz Festival official
  • Coldplay: Everyday Life live in Jordan Sunset performance
  • Ed Sheeran: Live full show | magic radio
  • Mac Miller: Live from London
  • Lana Del Ray: ITunes festival 2012 (full concert HD)
  • Oh Wonder: live at pukkelpop 2017
  • Bruno Mars: live HD

Залишайтеся вдома та насолоджуйтеся хорошою музикою. Поки у світі триває спалах пандемії коронавірусу, це найкращий спосіб вберегти себе від хвороби. Приємного перегляду!

Зазначимо, станом на ранок 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. Від COVID-19 померло 8 людей. Чотирьом особам вдалося одужати.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус в Україні LifeStyle Музика Карантин в Україні 2020 Світлана Тарабарова
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