20 романтичних хітів до Дня Святого Валентина
Пропонуємо підбірку пісень, яка допоможе вам створити романтичний настрій у День Святого Валентина та гарно провести час з коханою людиною.
В День всіх закоханих важливо не лише зробити приємний подарунок коханій людині, але й створити затишну атмосферу. Ми зібрали для вас романтичні хіти, які гарно доповнять ваш святковий вечір кохання.
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День Святого Валентина 2019
Роматична музика до Дня закоханих:
1. "All of Me"
John Legend
Кліп до пісні "All of Me"
2. "Versace On The Floor"
Bruno Mars
Кліп до пісні "Versace On The Floor"
3. "Want To Want Me"
Jason Derulo
Кліп до пісні "Want To Want Me"
4. "Love Me Like You Do"
Ellie Goulding
Кліп до пісні "Love Me Like You Do"
5. "Give Me Love"
Ed Sheeran
Кліп до пісні "Give Me Love"
6. "Take Me To Church"
Hozier
Кліп до пісні "Take Me To Church"
7. "Дитина"
Бумбокс
Кліп до пісні "Дитина"
8. "Unsteady"
X Ambassadors
Кліп до пісні "Unsteady"
9. "Let Her Go"
Passenger
Кліп до пісні "Let Her Go"
10. "Таку як є"
ADAM
Кліп до пісні "Таку як є"
11. "We Found Love"
Rihanna ft. Calvin Harris
Кліп до пісні "We Found Love"
12. "Sugar"
Maroon 5
Кліп до пісні "Sugar"
13. "High Hopes"
Kodaline
Кліп до пісні "High Hopes"
14. "Way Down We Go"
Kaleo
Кліп до пісні "Way Down We Go"
15. "Your Love Is A Song"
Switchfoot
Пісня "Your Love Is A Song"
16. "Місця щасливих людей"
Скрябін
Кліп до пісні "Місця щасливих людей"
17. "Come Tomorrow"
Barbra Streisand ft. Barry Gibb
Пісня "Come Tomorrow"
18. Stay
"Hurts"
Кліп до пісні "Hurts"
19. "I'm Not The Only One"
Sam Smith
Кліп до пісні "I'm Not The Only One"
20. "Dusk Till Dawn"
ZAYN ft. Sia
Кліп до пісні "Dusk Till Dawn"