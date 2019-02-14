20 романтичних хітів до Дня Святого Валентина

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Музика на День Святого Валентина - слухати онлайн пісні 14 лютого
Музика до Дня Святого Велентина: 20 романтичних пісень / Фото із соцмереж

Пропонуємо підбірку пісень, яка допоможе вам створити романтичний настрій у День Святого Валентина та гарно провести час з коханою людиною.

В День всіх закоханих важливо не лише зробити приємний подарунок коханій людині, але й створити затишну атмосферу. Ми зібрали для вас романтичні хіти, які гарно доповнять ваш святковий вечір кохання.

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Валентина
День Святого Валентина 2019

Роматична музика до Дня закоханих:

1. "All of Me"

John Legend

Кліп до пісні "All of Me"

 

 

2. "Versace On The Floor"

Bruno Mars

Кліп до пісні "Versace On The Floor"

 

 

3. "Want To Want Me"

Jason Derulo

Кліп до пісні "Want To Want Me"

 

 

4. "Love Me Like You Do"

Ellie Goulding

Кліп до пісні "Love Me Like You Do"

 

 

5. "Give Me Love"

Ed Sheeran

Кліп до пісні "Give Me Love"

 

 

6. "Take Me To Church"

Hozier

Кліп до пісні "Take Me To Church"

 

 

7. "Дитина"

Бумбокс

Кліп до пісні "Дитина"

 

 

8. "Unsteady"

X Ambassadors

Кліп до пісні "Unsteady"

 

 

9. "Let Her Go"

Passenger

Кліп до пісні "Let Her Go"

 

 

10. "Таку як є"

ADAM

Кліп до пісні "Таку як є"

 

 

11. "We Found Love"

Rihanna ft. Calvin Harris

Кліп до пісні "We Found Love"

 

 

12. "Sugar"

Maroon 5

Кліп до пісні "Sugar"

 

13. "High Hopes"

Kodaline

Кліп до пісні "High Hopes"

 

 

14. "Way Down We Go"

Kaleo

Кліп до пісні "Way Down We Go"

 

 

15. "Your Love Is A Song"

Switchfoot

Пісня "Your Love Is A Song"

 

 

16. "Місця щасливих людей"

Скрябін

Кліп до пісні "Місця щасливих людей"

 

 

17. "Come Tomorrow"

Barbra Streisand ft. Barry Gibb

Пісня "Come Tomorrow"

 

 

18. Stay

"Hurts"

Кліп до пісні "Hurts"

 

 

19. "I'm Not The Only One"

Sam Smith

Кліп до пісні "I'm Not The Only One"

 

 

20. "Dusk Till Dawn"

ZAYN ft. Sia

Кліп до пісні "Dusk Till Dawn"

 

 

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Теги: LifeStyle День Валентина Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
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