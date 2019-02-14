20 романтичних хітів до Дня Святого Валентина

Пропонуємо підбірку пісень, яка допоможе вам створити романтичний настрій у День Святого Валентина та гарно провести час з коханою людиною.

В День всіх закоханих важливо не лише зробити приємний подарунок коханій людині, але й створити затишну атмосферу. Ми зібрали для вас романтичні хіти, які гарно доповнять ваш святковий вечір кохання. Читайте також: ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина

День Святого Валентина 2019 Роматична музика до Дня закоханих: 1. "All of Me" John Legend Кліп до пісні "All of Me" 2. "Versace On The Floor" Bruno Mars Кліп до пісні "Versace On The Floor" 3. "Want To Want Me" Jason Derulo Кліп до пісні "Want To Want Me" 4. "Love Me Like You Do" Ellie Goulding Кліп до пісні "Love Me Like You Do" 5. "Give Me Love" Ed Sheeran Кліп до пісні "Give Me Love" 6. "Take Me To Church" Hozier Кліп до пісні "Take Me To Church" 7. "Дитина" Бумбокс Кліп до пісні "Дитина" 8. "Unsteady" X Ambassadors Кліп до пісні "Unsteady" 9. "Let Her Go" Passenger Кліп до пісні "Let Her Go" 10. "Таку як є" ADAM Кліп до пісні "Таку як є" 11. "We Found Love" Rihanna ft. Calvin Harris Кліп до пісні "We Found Love" 12. "Sugar" Maroon 5 Кліп до пісні "Sugar" 13. "High Hopes" Kodaline Кліп до пісні "High Hopes" 14. "Way Down We Go" Kaleo Кліп до пісні "Way Down We Go" 15. "Your Love Is A Song" Switchfoot Пісня "Your Love Is A Song" 16. "Місця щасливих людей" Скрябін Кліп до пісні "Місця щасливих людей" 17. "Come Tomorrow" Barbra Streisand ft. Barry Gibb Пісня "Come Tomorrow" 18. Stay "Hurts" Кліп до пісні "Hurts" 19. "I'm Not The Only One" Sam Smith Кліп до пісні "I'm Not The Only One" 20. "Dusk Till Dawn" ZAYN ft. Sia Кліп до пісні "Dusk Till Dawn"