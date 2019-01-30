"Музика з могили": легендарний гурт Sepultura проведе тур Україною

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Пекельна Sepultura
Пекельна Sepultura / Фото sepultura.com

Популярна бразильська метал-група Sepultura зіграє три концерти – у Львові, Харкові і Києві.

Sepultura гостювала в Україні зовсім недавно – у серпні-2018 бразильці були хедлайнерами фестивалю ZaхidFest. Але в Києві зірковий гурт не запалював уже 9 років. Тому повернення Sepultura фанати чекають з нетерпінням. Тим більше, що приїдуть музиканти з гарним подарунком – презентуватимуть новий, уже 14-й за ліком альбом "Machine Messiah". А крім того, звісно, зіграють і вже відомі хіти – "Arise", "Roots Bloody Roots", "Attitude" та інші.

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Чим відомий гурт Sepultura? Назва Sepultura перекладається з португальської як "могила". Бразильська група створена у 1984 році, грала музику в багатьох жанрах металу – зокрема, death і thrash. Sepultura випустила 13 повноформатних альбомів. На сьогодні в усьому світі продано більше 15-ти мільйонів їхніх копій, що нетипово для груп з таким "екстремальним" стилем і свідчить про комерційний успіх Sepultura.

Бразильці полюбляють різні експерименти, тож не виключено, що на концертах в Україні глядачі побачать і почують якісь незвичні "родзинки". Один із найграндіозніших сюрпризів Sepultura – спільне виконання пісні "Roots Bloody Roots" з легендарним оперним співаком Лучано Паваротті.

Sepultura + Luciano Pavarotti - Roots Bloody Roots: дивіться відео

Україна, до речі, єдина країна, де Sepultura цьогоріч зіграє одразу три концерти. Група завітає до Львова – 5-го, до Харкова – 7-го, до Києва – 9-го квітня.

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Анонс Концерти
Джерело: Lifestyle
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