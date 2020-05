Музика замість ліків: найвідоміші зірки світу виступлять на онлайн-концерті в Нью-Йорку

Лише нещодавно відгримів неймовірний онлайн-концерт за участю Леді Гаги, Джона Ледженда, Елтона Джона та інших зірок світу, щоб спрямувати гроші на благодійність. А тепер же відбудеться схожий концерт, але на підтримку жителів Нью-Йорка в період пандемії коронавірусу.

На новій віртуальній події під назвою Rise Up New York! (з англійської – "Вставай, Нью-Йорк!") повинні виступити такі знаменитості, як Дженніфер Лопес, Мерая Кері, Барбара Стрейзанд, Стінг, Біллі Джоел, Бон Джові та інші артисти. Організатором нового онлайн-концерту стала актриса Тіно Фей, яка закликала зірок підтримати усіх жителів Нью-Йорку, які постраждали від коронавірусу та опинились у центрі епідемії хвороби у США. Про це повідомляюь у Vogue UA.

Концерт відбудеться 11 травня у прямому ефірі у співпраці з компанією iHeartMedia і найбільшою організацією з боротьби з бідністю Нью-Йорка Robin Hood. "Нью-Йорк перебуває в епіцентрі пандемії COVID-19. Це момент, коли ми всі повинні об'єднатися в одну спільноту і підняти загальний дух населення" – заявив гендиректор Robin Hood Вага Мур.

Нагадаємо, що зовсім недавно відбувся ще один масштабний благодійний концерт One World: Together At Home (з англійської – "Один світ: разом вдома"), де в прямому ефірі виступили такі зірки, як Леді Гага, Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Ліззі, Елтон Джон та інші зірки. Всі гроші від перегляду концерту та інші пожертвування глядачів були спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

Станом на 6 травня у світі зафіксовано 3,7 мільйона хворих на коронавірус. З них майже 260 тисяч людей померли та 1,2 мільйона одужало. США стали рекордсменом за кількістю виявлених хворих – 1, 2 мільйона жителів. Друге місце за кількістю інфікованих займає Іспанія, а третє – Італія. В Україні наразі зафіксовано 13 тисяч випадків захворювань.