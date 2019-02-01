Музиканти гурту KAZKA зізнались, чого найбільше бояться на Нацвідборі до Євробачення-2019

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Гурт KAZKA зізнались, чого найбільше бояться на Нацвідборі до Євробачення-2019
Гурт KAZKA зізнались, чого найбільше бояться на Нацвідборі до Євробачення-2019 / Instagram / @kazka.band

Молодий колектив KAZKA, який стрімко здобув популярність в Україні та світі, візьме участь у Нацвідборі до Євробачення-2019. Артисти відверто розповіли, що їх найбільше лякає перед шоу.

Якщо інші конкурсанти можуть лячно очікувати півфіналів Нацвідбору через значну конкуренцію, то гурт KAZKA переймається геть за інше. Учасники популярного колективу, мабуть, не переживають через майбутні коментарі зіркового журі, однак відверто зізнались, що бояться спілкування з ведучим Сергієм Притулою. 

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Шоумен, який другий рік поспіль буде вести Нацвідбір, полюбляє оживляти шоу завдяки каверзним та кумедним питанням, що інколи змушують музикантів ніяковіти на сцені. Відтак гурт KAZKA переживає саме за співпрацю з Притулою. 

Чого ми боїмося в контексті Євробачення-2019? Ведучого Притулу, який буде ставити кумедні питання, а нам буде не смішно,
– зізнались музиканти. 

У п'ятницю, 1 лютого, гурт KAZKA представив свою конкурсу пісню для Євробачення-2019. Композицію "Apart" вони презентували зі значною інтригою, а напередодні прем'єри у мережі з'явився піратський тизер пісні. Ролик одразу ж зняли з публікації, а гурт звернувся до своїх прихильників з проханням бути терплячими. Однак така презентація змусила кількох меломанів написати, що гурт KAZKA трішки зазнався. 

Слухайте нову пісню гурту KAZKA "Apart": аудіо

Півфінали Нацвідбору до Євробачення-2019 відбудуться вже 9 та 16 лютого, а ім'я переможця Україна дізнається 23 лютого. Гурт KAZKA виступить третім у другому півфіналі шоу. 

Теги: LifeStyle KAZKA Євробачення 2019 Євробачення Музика
Джерело: 24 Канал
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