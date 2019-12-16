Тальята під горгондзолою: рецепт вишуканої страви, яку можна приготувати за пів години
Для всіх поціновувачів смачної пропонуємо приготувати м'ясо – тальяту в сирому соусі горгондзола. Страва, яка виглядає на мільйон, готується всього лиш за пів години, тому у вас буде час не лише на її приготування, а й на приємні розмови за столом в колі найрідніших людей.
Щоб ваша страва була наче від шеф-кухаря – такою ж вражаючою та смачною – пропонуємо купити шматок ніжної свинної вирізки. Забираємо зайву вологу з м'яса паперовим рушником і тоді обсмажування м'яса на сковорідці принесе вам лише задоволення. Додамо, що тальяту подають в якості закуски, тому після приготування їй треба дати трошки охолонути і їсти, коли м'ясо буде кімнатної температури.
Рецепт для смачної вечері – стейк лосося з броколі та морквою
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою:
Інгредієнти:
Свинна вирізка – 400 грамів;
Сир "Горгондзола" – 100 грамів;
Гострий перець – 1/4 штуки;
Часник – 2 зубчика;
Сметана – 2 столові ложки;
Соняшникова олія;
Сіль;
Перець.
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою:
- В сковорідку наліваємо соняшникову олію. Кладемо два зубчика часнику, два тоненьких шматочки гострого перцю та обсмажуємо 2 хвилини.
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою
- Після цього кладемо на сковорідку стейк, обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки та солимо і перчимо.
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою
- Поки м'ясо смажиться, нарізаємо тоненькими скибочками сир "Горгондзолу", або "ДорБлю" у випадку, якщо немає першого або в тому разі, якщо другий вам більше до смаку. Виделкою легко його розминаємо і поступово додаємо до нього сметану кімнатної температури.
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою
- Нарізаємо петрушку для смаку і декорування.
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою
- Коли м'ясо буде готове, кладемо його на дощечку і нарізаємо тоненькими скибочками. Поливаємо соусом і посипаємо зверху петрушкою.
Рецепт приготування тальяти під горгондзолою
Смачного!