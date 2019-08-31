На 39-ому тижні вагітності Санта Дімопулос показала фігуру в бікіні: фото

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Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка вже скоро має стати мамою вдруге, ділиться з шанувальниками подробицями своєї вагітності. Крім того, зірка на 39-ому тижні не приховує свою фігуру та сміливо фотографується у професійних та звабливих фотосесіях.

Нове відверте фото Санта опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Дімопулос вирішила народжувати другу дитину в Монако, де вона проводить вже кілька тижнів зі своїми родичами.

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На 37-ому тижні вагітності співачка навіть знялася в еротичній фотосесії, засвітивши оголений живіт у напівпрозорому вбранні. А днями зірка показала кадр на 39-ому тижні у синьому купальнику у роздягальні спорткомплексу.

"Кавунчик... Скоро", – додала у підписі майбутня мама.

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Додамо, знаменитість вирішила не народжувати дитину в Україні через поганий досвід з першими пологами. Післяпологову палату Санта порівняла з фільмом жахів.

Епідуральною анестезією мені знеболили перейми, а коли почалися пологи – її відключили, пояснивши це тим, що я повинна відчувати перейми. Тоді я відчула весь біль цього світу! Я реально втрачала свідомість і дитину мені просто виштовхнули натиснувши на живіт. Гематому на голові у немовляти проколювали на четвертий день і мені навіть страшно згадувати про це,
– згадувала Дімопулос.

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Монако
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