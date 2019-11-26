На англійській прем'єрі "Крижаного серця 2" підлітки з ножами влаштували масову бійку: подробиці

Майже 100 англійських підлітків стали причетними до масової бійки, яка трапилася днями на прем'єрі "Крижаного серця 2". Декілька з них мали з собою ножі і навіть мачете.

Про бійку, яка трапилася на одному з перших показів мультфільму "Крижане серце 2" у Бірмінгемі, пише видання Movieweb.

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Для того, щоб взяти ситуацію під контроль, місцева поліція прибула на місце події в екіпажі кількох десятків офіцерів. Вони розбороняли учасників інциденту, проте ті "вороже" відреагували на прохання примиритися. Тому поліціянтам довелося використовувати електрошокери та навіть службових собак.

В результаті деякі працівники правоохоронних органів були травмовані під час виконання своїх обов'язків, за що п'ятеро підлітків було заарештовано. Також на сайті видання повідомляється, що кілька з учасників бійки були озброєні ножами, а двоє з них мали з собою мачете.

Деталі масової бійки поки що невідомі.