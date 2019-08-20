На Apple TV+ з’явився перший трейлер серіалу "Ранкове шоу" з Еністон та Візерспун

Новий стріминговий сервіс Apple TV+ вже восени потішить фанатів власної продукції новим серіалом. Творці кінострічки "Ранкове шоу" випустили перший трейлер, де головні ролі виконали Дженніфер Еністон та Різ Візерспун.

Перший трейлер з серіалу було опубліковано 19 серпня на YouTube-каналі сервісу Apple TV. З моменту публікації його переглянуло 1,5 мільйона разів.

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"Ранкове шоу" 2019: дивитись трейлер серіалу онлайн

Згідно з сюжетом серіалу, у ньому розповідається, як США прокидаються під ранкові шоу, де ведучі Карелл (Еністо) та Дженніфер (Візерспун) потрапляють у неприємні перепитії. У серіалі також знялись такі актори, як Біллі Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Піттмен, Бел Паулі, Гугу Мбата-Роу, Джек Девенпорт і Яніна Ґаванкар.

Відомо, що компанія Apple замовила два сезони шоу з 10 епізодами в кожному, які будуть транслюватися виключно на Apple TV Plus. Прем'єра проекту запланована на осінь 2019-го. Варто додати, що про зйомки "Ранкового шоу" вперше стало відомо ще в липні 2017 року. А перші кадри з кінокартини були презентовані під час запуску стрімингового сервісу Apple TV+ 25 березня цього року.