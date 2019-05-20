На Аріану Гранде подали до суду: подробиці

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Аріана Гранде
Аріана Гранде / Instagram/ @arianagrande

Знаменита 25-річна співачка отримала судову повістку. На американську поп-виконавицю Аріану Гранде подали до суду за використання фото, на яких вона зображена.

Про це повідомляє видання NME.

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У джерелі зазначається, що на Аріану Гранде подали до суду за те, що вона, не запитуючи, використала світлини голлівудського фотографа, на яких сама була зображена.

Зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram у серпні 2018 року. Її підхопив фотограф, коли у її руках була сумка з надписом Sweetener. Таку ж назву отримав її новий альбом. Публікуючи ці знімки, вона присвятила їх до виходу нового альбому.

Фотограф має намір не лише виграти позов щодо авторського права, але й отримати компенсацію у розмірі 25 тисяч доларів.

 
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Аріана Гранде Музика
Джерело: LifeStyle 24
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