На Арнольда Шварценеггера напали під час поїздки в Африку: відео

Голлівудський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер став жертвою зухвалого нападу. Під час публічного виходу невідомий накинувся на нього.

Відомо, що голлівудський "Термінатор" Арнольд Шварценеггер приїхав на змагання до спортивного центру у Йоганнесбурзі, що в Південній Африці. Захід відбувся у суботу, 18 травня. Проте подія запам'ятається всім учасникам не завдяки досягненням спортсменів, а зухвалим нападом на знаменитого американця.

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Згідно із відео, опублікованому у мережі, 71-річний Арнольд Шварценеггер мило спілкувався зі своїми прихильниками. Несподівано якийсь чоловік підбіг до актора та вдарив його ногами у спину. Однак від сильного поштовху Арнольд Шварценеггер не впав, нападника ж одразу затримали охоронці.

71 year old #ArnoldSchwarzenegger was attacked in Sandton #SouthAfrica few hours ago. SA is a dangerous and violent country always be vigilant. pic.twitter.com/hDOGJfT546 — Danie Barnard (@DaanBarnard) 18 травня 2019 р.

Моторошне відео спричинило паніку у мережі, а прихильники засипали актора повідомленнями, намагаючись дізнатись про його стан здоров'я. Відтак Арнольд Шварценеггер прокоментував інцидент.

Дякую за вашу турботу, але нема чого хвилюватися. Я думав, що мене просто штовхнули у натовпі, що юрбився. Я зрозумів, що сталось, коли побачив відео, як і всі інші. Я радий, що цей недоумок не перервав мого Snapchat,

– написав Арнольд Шварценеггер.

Актор додав відео, на якому видно момент нападу з іншого ракурсу. У ролику видно, що Арнольд Шварценеггер не постраждав від удару. Водночас нападник сам впав неподалік від актора. Західним ЗМІ вдалось дізнатись, що чоловік відомий правоохоронцям завдяки подібним витівкам.