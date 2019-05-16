На аукціоні продали найдорожчу у світі скульптуру: як вона виглядає

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Джефф Кунс
Джефф Кунс / icon-icon.com

На аукціоні Christie's у Нью-Йорку продали скульптуру відомого американського митця Джеффа Кунса "Кролик". Робота пішла з молотка за рекордний 91 мільйон доларів, ставши найдорожчою серед скульптур живих художників.

На перший погляд може здатися, що "Кролик" – це надута повітряна кулька. Та насправді скульптура виконана з нержавіючої сталі. Перед торгами роботу оцінили у 50-70 мільйонів доларів. 

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На своєму сайті Christie's описав "Кролика" як "милого, зловісного, мультяшного, нав'язливого, пустотливого, сексуального, прохолодного, сліпучого і знакового".

У мистецькому світі Джеффа Кунс доволі епатажна постать. Його кітчеві роботи збирають навколо себе тих, хто возвеличує талант художника, і тих, хто звинувачує його у надмірній відвертості. Наприклад, Кунс видав "домашню Камасутру" під назвою "Зроблено на небасах". Обґрунтував це тим, що було б цікаво дізнатись, де та межа, після якої люди відчувають до себе відразу, провину і сором. 


Джефф Кунс "Зроблено на небесах", 1989 рік // Jeff Koons 

Хоча не всі його роботи провокативні та скандальні. У 1992 році Кунс створив інсталяцію "Цуценя" – 13-метрового тер'єра, прикрашеного справжніми квітами. 


Джефф Кунс "Цуценя", 1992 рік // Jeff Koons

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Теги: Новини культури LifeStyle Новини LifeStyle Мистецтво Аукціон
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