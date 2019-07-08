На аукціоні шахову фігуру продали за мільйон доларів: фото

На аукціоні Sotheby’s одну фігуру легендарного набору шахів острова Льюїс продали за мільйон доларів.

Шахи острова Льюїс складаються з 78 середньовічних шахових фігур з моржового ікла. До них додавались також 14 шашок для нард і пряжка для ременя. Знайшли гру у 1831 на березі затоки Уйґ острова Льюїс, пише Support your art.

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Нині фігури перебувають у колекціях Британського музею та Національного музею Шотландії. Але не всі. Донедавна п'ять фігур вважали загубленими – один лицар (еквівалент сучасного коня) і чотири стражники (тури).



Фігури з шахів острова Льюїс // Sotheby’s

Одна з загублених фігур ціла-цілісінька лежала серед купи мотлоху у маєтку однієї британської родини в Единбурзі. Коли її випадково знайшли, то понесли на оцінку в аукціонний будинок, де згодом скарб і продали. Знайдена фігура відповідає стражнику.

Фігура стражника із шахів острова Льюїс, продана за мільйон доларів: фото Sotheby’s