На аукціоні у США за рекордну суму продали особисті речі Мерилін Монро: захопливі фото

На аукціоні в Лос-Анджелесі за рекордні 250 тисяч доларів продали статуетку премії "Золотий глобус", яку у 1962 році отримала акторка Мерлін Монро.

Про це повідомила прес-служба Julien's Auctions.

Читайте також: На аукціоні в Женеві продали рідкісний рожевий діамант за 50 мільйонів доларів

На аукціоні продали чорний автомобіль актриси Ford Thunderbird 1956 року випуску з відкидним верхом. Придбали автівку за 490 тисяч доларів. Вважається, що це був різдвяний подарунок ділового партнера і фотографа виконавиці Мілтона Гріна.

SOLD for $490,000! This 1956 Ford Thunderbird is the only car owned by America’s greatest female icon - @MarilynMonroe - to ever be located, documented, and brought to auction. Sold in our Icons & Idols: Hollywood event live in Beverly Hills and online at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/eP7kEeZf4N — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 17 листопада 2018 р.

З молотка пішли водійські права Монро, за них віддали 10 тисяч доларів, а також сережки із гірського кришталю – за понад 10 тисяч доларів.

Високий попит мала чорна блузка з сатину, в якій Монро виступила на прес-конференції в аеропорту Лос-Анджелеса в 1956 році. За одяг віддали 43 тисячі доларів.

За 32 тисяч доларів продали екземпляр першого випуску журналу Playboy з акторкою на обкладинці та з автографом власника видання Х'ю Хефнера.

SOLD for $32,000! An original first issue of #Playboy magazine featuring #MarilynMonroe on the cover. Signed by #HughHefner. Sold in our two-day Icons & Idols: Hollywood And More #auction event concluding today, live in Beverly Hills and online at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/k3wArI6CXm — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 17 листопада 2018 р.

Хто така Мерилін Монро?Секс-символ, кіноакторка, співачка, модель – жінка, через яку втрачали голову чоловіки і за якою були готові бігти на край світу президенти. Вона – легенда американського кіно, яка прожила дуже коротке, проте вкрай насичене подіями життя. Померла Монро у віці 36 років.