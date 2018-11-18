На аукціоні у США за рекордну суму продали особисті речі Мерилін Монро: захопливі фото

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Мерилін Монро
Мерилін Монро / Фото з відкритих джерел

На аукціоні в Лос-Анджелесі за рекордні 250 тисяч доларів продали статуетку премії "Золотий глобус", яку у 1962 році отримала акторка Мерлін Монро.

Про це повідомила прес-служба Julien's Auctions.

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На аукціоні продали чорний автомобіль актриси Ford Thunderbird 1956 року випуску з відкидним верхом. Придбали автівку за 490 тисяч доларів. Вважається, що це був різдвяний подарунок ділового партнера і фотографа виконавиці Мілтона Гріна.

З молотка пішли водійські права Монро, за них віддали 10 тисяч доларів, а також сережки із гірського кришталю – за понад 10 тисяч доларів.

Високий попит мала чорна блузка з сатину, в якій Монро виступила на прес-конференції в аеропорту Лос-Анджелеса в 1956 році. За одяг віддали 43 тисячі доларів.

За 32 тисяч доларів продали екземпляр першого випуску журналу Playboy з акторкою на обкладинці та з автографом власника видання Х'ю Хефнера.

Хто така Мерилін Монро?Секс-символ, кіноакторка, співачка, модель – жінка, через яку втрачали голову чоловіки і за якою були готові бігти на край світу президенти. Вона – легенда американського кіно, яка прожила дуже коротке, проте вкрай насичене подіями життя. Померла Монро у віці 36 років.

Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини США Мерилін Монро Аукціон
Джерело: Lifestyle
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