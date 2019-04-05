На аукціоні виставили раніше невідомі фото Фріди Кало: кожну з них оцінили у 50 тисяч доларів

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Ніколас Мюрей (ліворуч) з Фрідою Кало (поруч із Мюреєм)
Ніколас Мюрей (ліворуч) з Фрідою Кало (поруч із Мюреєм) / sothebys.com

На аукціоні Sotheby's виставили 78 робіт знаменитого американського фотографа Ніколаса Мюрея. Частина світлин – це портрети відомого мистецького дуету минулого століття Фріди Кало та її чоловіка Дієго Рівери.

Більшість представлених фотографій ніколи не була раніше опублікована. Тож і оцінили їх відповідно. Стартова ціна кожної світлини – 15 тисяч доларів. Проте експерти оцінюють всі знімки у 30-50 тисяч доларів, зазначили у Sotheby's.

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Виставлена нині серія фотографій – це найбільший доробок Мюрея, який коли-небудь з'являвся на аукціоні. У Sotheby's вважають, що роботи фотографа надають захоплююче уявлення про культурний ландшафт Мексики 20-х по 40-ві роки ХХ століття. 

Світлини Фріди Кало і її чоловіка Дієго Рівери виставили на аукціоні: дивіться фотогалерею

Зауважимо, що взаємини Кало та Мюрея не обмежувались творчою співпрацею. За відомими на весь світ портретами художниці, які зробив саме Мюрей, стоять 10-річні романтичні стосунки. 


Портрет Фріди Кало, зроблений Ніколасом Мюреєм

Вони познайомились у 1931 році. Мюрей тоді розлучився із другою дружиною, а Кало вже третій рік була дружиною Рівери. Фотограф пропонував мисткині завершити нещасливі стосунки із її чоловіком та вийти за нього. Хоч Кало і не погодилась, та після завершення їхнього роману у 1941 році вони лишилась друзями аж до смерті художниці. 


Портрет Фріди Кало, зроблений Ніколасом Мюреєм

Пропонуємо освіжити у пам'яті, які прекрасні роботи створив Мюрей за участю Фріди Кало (на аукціоні їх немає). 

Портрети Фріди Кало, зроблені Ніколасом Мюреєм (не є частиною аукціону Sotheby's): дивіться фото

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво Фотоновини
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