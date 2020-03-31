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На час пандемії принц Вільям хоче повернутись на роботу пілотом медичного гелікоптера, – ЗМІ

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Принц Вільям / Instagram / @theroyalfamily

Пандемія коронавірусу у світі об'єднала зірок у благодійній ініціативі. Чимало артистів та дизайнерів передали кошти на боротьбу з COVID-19. Долучитись до ініціативи хоче і принц Вільям, який хотів би повернутись на роботу пілота медичного гелікоптера.

Про це з посиланням на інсайдерів повідомив таблоїд The Daily Mail. За даними журналістів, принц Вільям не хоче стояти осторонь боротьби з пандемією коронавірусу та по-особливому хотів би допомогти лікарям. Герцог Кембриджський обдумує можливість повернутись на місяць в Національну службу охорони здоров'я Великобританії. 

Важливо: Принц Чарльз переміг коронавірус та завершив самоізоляцію

"Вільям серйозно розглядає можливість повернення в якості пілота швидкої допомоги, щоб допомогти в умовах нинішньої пандемії. Він знає, що вся країна робить все можливе, і хоче допомогти. Але це складно, так як він був відсторонений від цієї роботи, щоб виконувати королівські обов'язки", – розповів інсайдер. 

За даними джерел, на думки про повернення на службу його надихнула історія батька – принца Чарльза, в якого діагностували коронавірус. Однак Вільям також розуміє, що це рішення може негативно позначитись на королівській сім'ї. 

Ця роль зараз стала ще більш важлива, враховуючи, що Чарльз був хворий, Гаррі склав із себе повноваження, а Ендрю був фактично відсторонений від суспільного життя. Але Вільям дуже хоче зробити все, що в його силах, щоб допомогти країні,
– додав інсайдер. 

Як відомо, принц Вільям працював пілотом повітряної медичної допомоги з 2015 до 2017 років. Однак королівські обов'язки змусили його покинути цю роботу та повернутись до Букінгемського палацу. 

Відомо, що на час пандемії коронавірусу принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми самоізолювались у маєтку Анмео-Голл в Норфолку. Звідти герцоги Кембриджські продовжують працювати над своїми благодійними проєктами та підтримують британців у час карантину. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Велика Британія Королівська сім'я Принц Вільям
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