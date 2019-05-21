На честь сина Меган Маркл і принца Гаррі назвали особливий сорт квітів: подробиці

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Попри те, що від народження первістка принца Гаррі і Меган Маркл пройшло вже понад два тижні, новини навколо його ім'я не припиняють з'являтися. Так, днями стало відомо, що на честь новонародженого Арчі Харрісона назвуть особливий сорт квітів.

Королівська сім'я Великобританії часто відвідує благодійні організації, патронажі, а також здійснює офіційні виходи. Однак і в британців є особливі події, які можна віднести не лише до обов'язкових, але й до приємних і гарних традицій. Однією з таких подій є квіткова виставка Сhеlsеа Flоwer Shоw, яка щорічно проходить у Лондоні.

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Під час заходу організатори події презентують новий сорт квітів, який присвячують комусь із членів королівської сім'ї. Оскільки нещодавно до монаршої родини Великобританії добавився новий представник, новинку назвали на честь двотижневого сина принца Гаррі та Меган Маркл. Про це повідомляє видання Express.

Як зазначається в джерелі, особливий сорт хризантеми вирощували протягом кількох місяців. Роботу над нею розпочали тоді, коли Кенсінгтонський палац повідомив про вагітність герцогині Сассекської. Квітка лимонного кольору буде присвячена Арчі Харрісону. Вона символізує радість та оптимізм.

Варто відзначити, що кожен представник королівської сім'ї має власну квітку. Так, Меган Маркл є володаркою сорту фіолетового клематісу, Єлизавета ІІ – сріблясто-рожевої троянди, а принц Георг – нарцису.

Син Меган Маркл і принца Гаррі
На честь сина Меган Маркл і принца Гаррі назвуть сорт хризантеми / Express

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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