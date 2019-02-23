На фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 виступив андрогін з Франції Білал Хассані: відео

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Білал Хассані
Білал Хассані / Instagram/ @iambilalhassani

Андрогін із Франції, який представлятиме свою країну на міжнародному вокальному конкурсі, приїхав у Київ, аби виступити на фіналі Нацвідбору Євробачення-2019. Співак зізнався, що в Україні він вперше, однак йому тут подобається.

Про те, що особливим гостем фіналу відбору Євробачення-2019 стане андрогін Білал Хассані із Франції стало відомо напередодні прямого ефіру. В анонсі, який транслювали перед його виступом у прямому ефірі, він заявив, що співатиме свою конкурсну пісню Roi, що в перекладі на українську означає "Король".

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Він зазначив, що його композиція говорить про те, що важливо бути собою і не соромитися навколишнього середовища, що ця пісня про нього. Також він додав, що він знає, що його образ багато кого дратує, але йому байдуже що кажуть хейтери.

Я знаю хто я і ніколи не зійду зі свого шляху, – запевнив Білал Хасанні.

Нацвідбір Євробачення-2019: виступ андрогіна із Франції Білала Хасанні (відео)

 

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Теги: Музика Євробачення Новини LifeStyle Новини України LifeStyle Євробачення 2019 Новини Франції
Джерело: LifeStyle 24
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