На фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 виступив андрогін з Франції Білал Хассані: відео

Андрогін із Франції, який представлятиме свою країну на міжнародному вокальному конкурсі, приїхав у Київ, аби виступити на фіналі Нацвідбору Євробачення-2019. Співак зізнався, що в Україні він вперше, однак йому тут подобається.

Про те, що особливим гостем фіналу відбору Євробачення-2019 стане андрогін Білал Хассані із Франції стало відомо напередодні прямого ефіру. В анонсі, який транслювали перед його виступом у прямому ефірі, він заявив, що співатиме свою конкурсну пісню Roi, що в перекладі на українську означає "Король".

Читайте також: Євробачення-2019: андрогін Білал Хассані презентував ефектний кліп до конкурсної пісні

Він зазначив, що його композиція говорить про те, що важливо бути собою і не соромитися навколишнього середовища, що ця пісня про нього. Також він додав, що він знає, що його образ багато кого дратує, але йому байдуже що кажуть хейтери.

Я знаю хто я і ніколи не зійду зі свого шляху, – запевнив Білал Хасанні.

Нацвідбір Євробачення-2019: виступ андрогіна із Франції Білала Хасанні (відео)