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На фоні чуток про банкрутство Вікторія Бекхем влаштувала показ нової колекції: фото та відео

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Вікторія Бекхем презентувала нову колекцію одягу / Instagram / @victoriabeckham

Дизайнерка Вікторія Бекхем не має наміру прощатись зі своїм фешн-бізнесом. І хоч у ЗМІ розповідали про можливе банкрутство бренду, у Лондоні феєрично презентували осінньо-зимову колекцію одягу.

Як відомо, акції бренду Victoria Beckham суттєво впали. Експерти західних ЗМІ зазначили, що вартість популярної у світі компанії знизилась на 36 мільйонів доларів, тому бренд опинився на межі банкрутства. Однак сама Вікторія Бекхем не має наміру панікувати через кризу та вже почала вживати відповідні заходи. Так, дизайнерка відмовилась від послуг приватного водія та флориста, що суттєво зменшило витрати компанії. Окрім цього, вона створила нову колекцію одягу, яка вже привернула увагу всього світу. 

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Видовищне шоу відбулось у Лондоні 15 лютого. Почесними гостями показу лінії одягу Victoria Beckham стали родичі дизайнерки – чоловік Девід Бекхем з дітьми, а також мама Вікторії Джекі Адамс і її свекруха Сандра Джорджина Вест. Єдиним, хто не відвідав сімейного заходу, був старший син подружжя Бруклін Бекхем, який, згідно з інстаграм-сторінкою, насолоджується відпочинком зі своєю дівчиною Ніколою Пельтц.

Не пропустила фешн-події і подруга Вікторії Бекхем – головний редактор Vogue Анна Вінтур. За традицією, вона сіла в перший ряд, поряд з родиною дизайнерки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

Видовищне шоу Вікторія Бекхем влаштувала у рамках Тижня моди в Лондоні. Дизайнерка орендувала розкішний Банкетинг-хаус в Вестмінстері, в якому проводили прийоми представники королівської сім'ї. Велику увагу вона приділила лінії взуття, яка вже користується популярності в продажу. Зокрема, чоботи від Вікторії Бекхем залюбки приміряє Кім Кардашян. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emili Sindlev (@emilisindlev)

Вражала елегантністю і колекція одягу, яку дизайнерка презентувала у Лондоні. Вікторія Бекхем вирішила не експериментувати, тому глядачі могли побачити вироби у стилі знаменитої модельєрки – від вовняних костюмів і яскравих А-подібних спідниць до закритих суконь з принтами і рукавами-ліхтариками, а також джемперів з сорочками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Тиждень моди Мода Вікторія Бекхем Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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