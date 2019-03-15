На фоні чуток про роман з Гагою: щасливі Бредлі Купер і Ірина Шейк випромінюють кохання – фото

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Бредлі Купер і Ірина Шейк
Бредлі Купер і Ірина Шейк / www.gettyimages.com

Знамените подружжя – Ірина Шейк і Бредлі Купер – опинилися у шквалі чуток про імовірний роман актора зі співачкою Леді Гагою. Однак звичайні сімейні знімки з прогулянки, які зробили папараці, спростовують будь-які гострі заяви про перелюб чоловіка.

У мережі з'явилися фотографії з прогулянки Ірини, Бредлі і їхньої однорічної дочки Леї у Лос-Анджелесі у четвер, 14 березня. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Члени сім'ї одягнені у повсякденний одяг і без зайвих прикрас, однак виглядають дуже щасливими разом. Навіть маленька дочка Ірини і Бредлі була одягнена у джемпер з символічним написом "Любов" (Love).

Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа
Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа / X17online.com / Daily Mail

Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа
Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа / X17online.com / Daily Mail

Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа
Бредлі Купер, Ірина Шейк і їхня дочка Леа / X17online.com / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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