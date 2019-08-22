На фоні мегаполісу: сексуальна Жозефін Скрівер сфотографувалася в білизні у вікні будинку

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Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Данська модель і "ангел" Visctoria's Secret показує свою харизматичність та розкутість не лише на подіумі, але й під час звичайного буднього дня. Жозефін Скрівер сфотографувала у красивій білизні у вікні з видом на розкішний мегаполіс.

Перебування в одному з найкрасивіших та найбільших міст світу спонукає туристів до нестримного бажання показати його іншим. А якщо у подорож відправилася всесвітньо відома модель, то вона зуміє зробити це привабливо і сексуально.

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На своїй сторінці в Instagram Жозефін Скрівер опублікувала гарячий знімок, на якому оголила своє струнке тіло на фоні розлогого Токіо. Вона розкуто позувала на мармуровому підвіконні красивого готельного номера з виглядом на столицю Японії. На ній була лише сексапільна мереживна білизна. А волосся "ангела" Victoria's Secret було хаотично розпущене, що додало її образу ще більше пікантності.

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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