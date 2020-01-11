На фоні скандалу принц Гаррі та Меган Маркл показали результати своєї роботи

Несподівана заява принца Гаррі та Меган Маркл про складання королівських обов'язків спричинила гострі дискусії в пресі та мережі. Однак герцоги Сассекські вирішили стояти осторонь обговорень та поки продовжувати робити свою роботу. У мережі вони відзвітували про останній офіційний вихід.

Принц Гаррі та Меган Маркл стали найбільш непередбачуваними представниками британської монархії ХХІ століття. 8 січня 2020 року подружжя офіційно оголосило, що прагне віддалитись від королівської родини, скласти свої обов'язки та жити на дві країни, але водночас зберегти свої проєкти. Герцоги Сассекські прийняли рішення самостійно, без погодження з Єлизаветою ІІ, тому королева була також ошелешена від заяви внука.

Цікаво: Королівський "мегзіт": мережа вибухнула курйозними мемами з принцом Гаррі та Меган Маркл

Наразі Її Величність провела нараду, на якій обговорила з представниками монархії шляхи вирішення резонансної ситуації та подолання конфлікту. Букінгемський палац заявив, що Єлизавета ІІ веде перемовини з Гаррі та Меган, результати яких презентують громадськості згодом.

Цікаво, що герцоги Сассекські ретельно приховували інформацію про заяву та перед оголошенням про складання повноважень здійснили перший у 2020 році публічний вихід. Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали благодійну кулінарну організацію Hubb Community Kitchen, яка виникла після того, як в будівлі Гренфелл-Тауер у 2014 році сталась моторошна пожежа. Тоді чимало британців допомагали постраждалим, а жінки створили організацію, яка може годувати людей, що мають будь-які труднощі.

Історія Hubb Community Kitchen надихнула Меган Маркл на благодійний проєкт, де вона стала патроном. Спільно з жінками герцогиня випустила кулінарну книгу Together: Our Community Cookbook, в якій можна побачити рецепти східної кухні. Перед скандальною заявою принц Гаррі та Меган Маркл відвідали благодійну організацію, про що 10 січня відзвітували у мережі.

Ці жінки зібралися разом після трагедії в Гренфелл, щоб приготувати їжу для своїх родин і сусідів, які постраждали від вогню. Завдяки коштам, отриманим від продажу кулінарної книги, вони змогли допомогти багатьом людям. Hubb продовжує працювати з місцевими організаціями,

– розповіли герцоги Сассекські.



Принц Гаррі та Меган Маркл в Лондоні / Instagram / @sussexroyal

До теми: Меган Маркл повернулась в Канаду, залишивши принца Гаррі в Лондоні

Це не єдина організація, де побувала Меган Маркл. Перед оприлюдненням заяви герцогиня Сассекська таємно сходила в Королівський театр, де вона є патроном. Невідомо, про що саме Меган говорила з благодійниками та представниками культури, однак у ЗМІ підозрюють, що вона хотіла пояснити ситуацію і підготувати керівників закладів про майбутні зміни.