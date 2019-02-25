На фоні скандалу з MARUV: директор MELOVIN розповів деталі договору з НСТУ

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Директор MELOVIN розповів деталі договору з НСТУ
Директор MELOVIN розповів деталі договору з НСТУ / Фото з відкритих джерел

Артем Козуб, директор українського виконавця MELOVIN, який представляв Україну на Євробаченні-2018, розповів про умови договору з Національною суспільною телерадіокомпанією України.

Після фінального Національного відбору Євробачення-2019 та перемоги співачки MARUV, потрібно було укласти фінальний договір з НСТУ. Саме він допускає артистів України до головного пісенного конкурсу Євробачення, який цьогоріч відбувається в Ізраїлі.

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Наразі в мережі активно обговорюють скасування договору між MARUV та Суспільним мовником. На це і відреагувала сама артистка, під постом у якої про минулорічний випадок з виконавцем MELOVIN згадав директор Артем Козуб, передає ТСН.

"Минулоріч були інші умови. Скажімо так, ми повністю володіли матеріалом, за винятком тимчасово переданих прав на трек, ну і просто згоди про участь в зніманнях. Вся монетизація нашого кліпу, роялті та виплата авторських по майданчиках – наша. До того ж, в минулому році поїздку, декорації та проживання спонсорував телеканал СТБ. І якщо говорити про "виступити у когось там безкоштовно потім", то я вважаю, що будь-яка робота повинна бути оплачувана, що власне, і сталося", – йдеться у дописі Козуба.

Допис Артема Козуба / Facebook / @MaruvOfficial 

У коментарях також висловив і екс-директор Alyosha, яка представляла Україну на Євробаченні у 2010 році.

"Ми з Alyosha це проходили. Права на пісню за правилами EBU на час проведення конкурсу потрібно передати. За все платити самому. Виступити на парочці днів народжень співробітників і не паритися особливо. Нічого змінити не вийде", – розповів Вадим Лисиця.


Допис Вадима Лисиці / Facebook / @MaruvOfficial

Додамо, що кілька днів тому артистка MARUV відкрила деякі особливості договору з НСТУ, які дещо відрізнялись від умов у попередніх роках.

 

 

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Теги: Новини України Скандал Новини LifeStyle Музика Євробачення 2019 Євробачення LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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