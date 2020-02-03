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На "Голос країни-10" прийшов студентський друг Тіни Кароль: кумедна реакція Дана Балана

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Дан Балан і Тіна Кароль / Пресслужба

Ювілейний сезон "Голосу країни-10" став справжньою знахідкою для всіх меломанів. Все тому, що на проєкті не тільки цікаво спостерігати за конкурсантами, але й за зірковими тренерами. Зокрема, Тіною Кароль і Даном Баланом.

У 3 випуску "Голосу країни" на сцену вийшов новий учасник кастингу – співак Євген Анішко. Чоловіка добре знають у шоу-бізнесі, адже свого часу він виступав у групі "4 короля". Окрім цього, Євген Анішко співав у дуеті з Лаймою Вайкуле, чим не можуть похизуватись чимало артистів. 

Важливо: Голос країни 10 сезон 3 випуск: "родичка" Потапа і професійна модель поборолись за місця у шоу

Своїм вокалом учасник шоу зумів розвернути тільки крісло Дана Балана, тому пройшов у наступний етап конкурсу. Та, як виявилось, всі тренери були б раді забрати Євгена Анішко до себе, адже чоловік неймовірно талановитий. 

Однак це не всі сюрпризи, які чекали на Дана Балана. Під час зйомок Тіна Кароль зізналась, що чудово знайома з Євгеном Анішком. У студентські роки вони жили в гуртожитку та були хорошими друзями. Тіна і Євген разом їздили на вокальні конкурси та навіть ділились їжею. 

Ми разом починали. Ми разом у гуртожитку пили чаї, ділилися хлібом, за бутербродами один до одного ходили на конкурси їздили,
– розповіла Тіна Кароль.

Дан Балан, який стояв поряд з попдівою, легко почав її душити, від чого вона почала сміятись. Тіна Кароль одразу пояснила, що це було давно.

Дивіться виступ Євгена Анішка та реакцію Дана Балана на "Голосі країни-10": відео 

Ще з попереднього сезону "Голосу країни" між Даном Баланом та Тіно Кароль виник особливий зв'язок. Артисти не приховують: під час спілкування промайнула іскра, однак у роман вона не переросла. Тіна Кароль стверджує, що після смерті чоловіка у її серці є місце тільки для одного – її сина Веніаміна. А от Дан Балан не упускає можливості позалицятись до співачки. Тому навіть у 3 випуску "Голосу" можна побачити ніжні доторки, особливу увагу артиста і танець між тренерами шоу. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Тіна Кароль Дан Балан
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