На "Голос країни 9" прийшла дівчина, яка нагадала Дану Балану його минуле

649
На "Голос країни 9 випуск 3" прийшла дівчина з минулого Дана Балана
На "Голос країни 9 випуск 3" прийшла дівчина з минулого Дана Балана / Instagram/ @danbalan

Кожен новий ефір "сліпих прослуховувань" дивує все більше. Так, в третьому випуску "Голосу країни 9" на сцені з'явилася дівчина, яка повернула Дана Балана в минуле. Чи впізнав її голос співак і чи повернувся до неї – читайте у нашому матеріалі.

Одеситка Катерина Бєгу вирішила прийти на проект, з чіткою метою потрапити до одного з тренерів, а саме до Дана Балана. Як зазначила Катерина, для "сліпих прослуховувань" вона обрала пісню, яка є особливою для них обидвох.

Читайте також: Голос країни 9: від яких комплексів колись страждали зіркові тренери шоу

Перед виходом на сцену вокалістка також запевнила слухачів, що Дан Балан впізнає пісню і вона точно йому сподобається. Дівчина не помилилася. Вона обрала пісню Dragostea din tei знаменитого гурту O-Zone, лідером якого був Дан Балан. Хіт, який виконувала Катерина він написав у 2004 році. Своїм співом дівчина розвернула чотири крісла. Потап зізнався, що вона зачепила його за живе.

Оскільки одеситка навчалася у молдавській школі, вони з Даном Баланом поспілкувалися знайомою лише їм двом мовою і співак переконував її піти в його команду. Однак він ще не знав, що Катерина прийшла на проект з метою розвернути саме його крісло. Коли Дан Балан виходив на сцену до дівчини, аби заспівати оригінал разом із нею, Тіна Кароль вигукнула, аби вони не обіймалися. 

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бєгу

Теги: LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Зіркові романи
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
5555
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
554
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3504
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
30 січня 18:23 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
605
Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
30 січня 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
Олена Булан 3368
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
30 січня 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 7981
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук