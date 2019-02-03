На "Голос країни 9" прийшла дівчина, яка нагадала Дану Балану його минуле

Кожен новий ефір "сліпих прослуховувань" дивує все більше. Так, в третьому випуску "Голосу країни 9" на сцені з'явилася дівчина, яка повернула Дана Балана в минуле. Чи впізнав її голос співак і чи повернувся до неї – читайте у нашому матеріалі.

Одеситка Катерина Бєгу вирішила прийти на проект, з чіткою метою потрапити до одного з тренерів, а саме до Дана Балана. Як зазначила Катерина, для "сліпих прослуховувань" вона обрала пісню, яка є особливою для них обидвох.

Читайте також: Голос країни 9: від яких комплексів колись страждали зіркові тренери шоу

Перед виходом на сцену вокалістка також запевнила слухачів, що Дан Балан впізнає пісню і вона точно йому сподобається. Дівчина не помилилася. Вона обрала пісню Dragostea din tei знаменитого гурту O-Zone, лідером якого був Дан Балан. Хіт, який виконувала Катерина він написав у 2004 році. Своїм співом дівчина розвернула чотири крісла. Потап зізнався, що вона зачепила його за живе.

Оскільки одеситка навчалася у молдавській школі, вони з Даном Баланом поспілкувалися знайомою лише їм двом мовою і співак переконував її піти в його команду. Однак він ще не знав, що Катерина прийшла на проект з метою розвернути саме його крісло. Коли Дан Балан виходив на сцену до дівчини, аби заспівати оригінал разом із нею, Тіна Кароль вигукнула, аби вони не обіймалися.

Голос країни 9 сезон 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бєгу