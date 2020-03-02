Вчора, 1 березня, відбувся 7 випуск "Голосу країни-10", що завершив етап "сліпих прослуховувань". Під час шоу виступила грузинська співачка Анжела Кансузян. Проте журналісти телеканалу "1+1" у прямому ефірі проекту показали сюжет, відзнятий в Абхазії, та представили дівчину громадянкою самопроголошеної республіки.

Навколо телеканалу "1+1" вкотре розгорівся гучний скандал. Приводом для резонансного обговорення в мережі став виступ учасниці з Грузії Анжели Кансузян, яка стала учаснецею команди Дана Балана. Проте ажіотаж викликав не вокал дівчини, а сюжет і розповідь журналістів про конкурсантку як громадянку незалежної держави Абхазії.

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Крім того, що у сюжеті афішував прапор самопроголошеної республіки, яка існує завдяки військовій підтримці Росії, журналісти наголосили, що суворі традиції Абхазії заважали Анжелі Кансузян розвиватися у музиці. Згодом матеріал зник з офіційного ютуб-каналу проєтку "Голос країни 10", а натомість опублікували коротку версію виступу без представлення виконавиці.

Проте на сцені під час спілкування з суддями дівчина заявила, що приїхала з Абхазії. Судячи з учього, журналісти телеканалу вирішили посилатися на слова дівчини, а не на позицію українського уряду, який не визнає Абхазію суверенною державою.



На "Голосі країни 10" учасницю з Грузії представили громадянкою Абхазії / Screenshot / Олександр Войт

Глядачі не залишилися осторонь розонансного інциденту та відреагували шквалом гнівних коментарів на адресу політики телеканалу: "1+1 маєте вибачитись перед Грузією і видалити цю учасницю з програми. Не існує "Абхазії", "У 1+1 нова політика. "Какая разніца" називається", "Вони перезалили відео, прапор забрали. Але на 2:40 хв, вона каже, звідки вона".

Стосовно скандалу висловився й український журналіст Олександр Войт, який прирівняв визнання Республіки Абхазія до існування самопроголошеної ДНР: "Нема слів! Якби в Грузії був "Голос" і представили якусь співачку з "ДНР". Яка б в Україні була б реакція?!"

Абхазія – регіон на заході Грузії. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної Республіки Абхазії за військової підтримки Росії. Де-юре – автономна республіка у складі Грузії, тимчасово окупована Росією для підтримки сепаратистського уряду. Україна офіційно не визнає Абхазію незалежною державою. На 1 березня 2020 роки її офіційно визнали 5 країн: Росія, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Виступ Анжели Кансузян на "Голосі країни 10": дивіться відео онлайн