На гурт "Антитіла" подали до суду, вимагаючи 1 мільйон гривень: несподівані деталі

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Гурт "Антитіла"
Гурт "Антитіла" / Instagram/ @antytila_official

Луцький підприємець Сергій Лапковський подав позов проти українського гурту "Антитіла". Чоловік стверджує, що учасники колективу використали запатентовані ним ноти і тональності. Кожен з авторів пісень гурту отримав повістку в суд.

Про це гурт "Антитіла" повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Представник колективу заявив, що поки вони готуються до прем'єри своєї нової відеороботи "Вірила", група шахраїв на чолі з Лапковським Сергієм вирішила збагатитися на їхній творчості.

На Антитіла подали до суду за використання нот і тональності у піснях. Абсурдний позов віщує стати резонансним. Сергій Лапковський висунув претензію гурту "Антитіла", що нібито вони, під час створення своїх композицій, використали його патент на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції",
– поділилися з шанувальниками представники гурту на сторінці у Facebook.

У позові також вказана конкретна сума, яку позивач вимагає від гурту. Вона складає 1 018 692, 64 гривні. Тарас Тополя зізнався, що позовна претензія могла би бути відкликаною, але учасники гурту не пішли на це, тому що для них це принципова річ.

Це щось схоже на те, що тобі забороняють використовувати певні слова у написанні текстів, або ж певні рухи у хореографічних постановках. Це якась дикість. Бо всі музиканти, так чи інакше, використовують у написанні пісень певні тональності, які звучать у певному темпі,
– прокоментував позов Сергія Лапковського Тарас Тополя.

 
Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 канал
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