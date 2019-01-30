На Гвінет Пелтроу подали до суду і вимагають 3,1 мільйона доларів: несподівані деталі

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Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу / Getty Images

72-річний чоловік зі штату Юта подав в суд на голлівудську акторку Гвінет Пелтроу. В позові зазначено, що вона нанесла йому тілесних ушкоджень на гірськолижному курорті під час спуску у 2016 році.

Інцидент, у якому звинувачується 46-річна Гвінет Пелтроу, трапився у 2016 році, однак, як стверджує позивач Террі Садерсон, він зміг подати до суду майже через три роки після пригоди, оскільки весь цей час він лікувався у клініці. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Нещасний випадок із 72-річним чоловіком трапився в Парк-Сіті на гірськолижному курорті. Чоловік стверджує, що він почув істеричний крик і після того отримав удар в спину. 46-річна Гвінет Пелтроу спускалася зі схилу для початківців, не впоралася з керуванням і наїхала на чоловіка ззаду.

Однак Террі Сандерсон стверджує, що зірка навіть не допомогла йому піднятися, а просто продовжила катання, навіть не поцікавившись, як він себе почуває. Після госпіталізації чоловікові діагностували черепно-мозкову травму і перелом чотирьох ребер. Після тривалого лікування чоловік вимагає від Гвінет Пелтроу 3,1 мільйона доларів. В цю суму входить моральне відшкодування, а також його витрати на лікування.

На Гвінет Пелтроу подали в суд
Скріншот / Twitter / @GwynethPaltrow

Теги: LifeStyle Гвінет Пелтроу Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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