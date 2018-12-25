На кабріолеті з відкидним верхом: у Києві стильний Санта Клаус роздавав людям цукерки – відео
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У Києві стильний Санта Клаус їздить на автомобілі марки Ford Mustang з відкидним верхом, а на зупинках роздає людям цукерки.
Про це розповіла у соцмережі Facebook очевидиця події Валерія Радченко.
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За словами очевидців, Санта Клаус не рекламує ніяких товарів або компаній. Він просто вітає з Новим Роком та бажає всім гарного настрою. Також невідомо чи є це чиєїсь рекламною акцією або це просто "витівки" забезпечених диваків.
Пізніше стало відомо, що стильного Санту помітили ще як мінімум на 6 зупинках в районі Солом'янської площі.
Джерело: 24 канал
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