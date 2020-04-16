На карантині з секс-лялькою: Володимир Остапчук створив пародію на російську пісню

Телеведучий Володимир Остапчук епатував з новою пародією, записаною на пісню російського гурту Little Big. Курйозне і водночас провокативне відео він опублікував на ютуб-каналі.

Володимир Остапчук, як і всі українці, перебуває на самоізоляції вдома. Саме карантинні будні і надихнули його на створення нової пародії, де, за сюжетом, показано 127-ий день пандемії. Зайва вага, постійні онлайн-зустрічі, прогулянки на балконі та стрижка у ванній – це далеко не все, чим епатував Володимир Остапчук.

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"Партнеркою" телеведучого у відео стала надувна секс-лялька. З нею Володимир Остапчук лягав спати у смугастій піжамі, що нагадувала образ ув'язненого, грав у приставку і танцював.

Досить скандальним був і вибір пісні: Володимир Остапчук перефразував трек представників Росії на Євробаченні-2020 UNO. У ролику він і скопіював рухи, які гурт Little Big продемонстрував у кліпі.

"Синку, це був складний час. Ми божеволіли, як могли", – саме це ми будемо говорити дітям, згадуючи карантинну весну 2020. А поки давайте разом веселитися в цей непростий час під найспекотніший хіт від Little Big. І, якщо хтось в пародії впізнає себе, я не винен – самі такі. Тож не нудно сидимо вдома і #подбухиваем! Ой, підспівуємо!" – прокоментував ролик Володимир Остапчук.

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