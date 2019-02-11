Флешмоб на червоній доріжці: режисери закликали звільнити Сенцова – фото

На міжнародному кінофестивалі Berlinale творча команда фільму про британського свідка Голодомору "Гарет Джонс" вийшла з гаслами "Звільніть Сенцова!".

Акцію влаштували перед прем'єрою стрічки про Голодомор в Україні, аби привернути увагу до долі українських політв'язнів у Росії.

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До авторів стрічки "Гарет Джонс" приєдналися також і місцеві активісти. Учасники акції тримали в руках світлини українського політв'язня Олега Сенцова.



Команда фільму "Містер Джонс" | фото Getty Images



Акція на підтримку Сенцова | фото Getty Images



Директор фестивалю Дітер Косслик з Миколою Нікітіним | фото Getty Images

Режисерка фільму Агнєшка Холланд заявила, що думала про українських політв'язнів, коли працювала над своїм твором.

Що відомо про стрічку "Гарет Джонс"? Фільм "Гарет Джонс" представлений у конкурсній програмі на Berlinale. Її знімала українсько-польсько-британська команда. У фільмі йдеться про журналіста Гарета Джонса, який одним із перших розповів на Заході про Голодомор в Україні. На думку міністра культури України Євгена Нищука, у стрічки гарні шанси на успіх.

Акція на підтримку Олега Сенцова на кінофестивалі у Берліні: відео

За що в РФ засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Йому приписують підготовку теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.