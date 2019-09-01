Ритми Африки: на кого підписані Меган Маркл і принц Гаррі в Instagram – 15 акаунтів

Кожного місяця королівське подружжя Меган Маркл і принц Гаррі обирає 15 акаунтів у мережі, на які вони підписуються. Герцог і герцогиня Сассекські шукають цікаві і корисні сторінки, на які варто звернути увагу. Цього місяця усі акаунти пов'язані з Африкою, куди родина планує здійснити офіційний візит.

На офіційній сторінці в Instagram представники принца Гаррі і Меган Маркл опублікували новий колаж з 9 фотографій, на яких позначили деякі з обраних сторінок.

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У підписі також повідомляється, що зовсім скоро герцог Сассекський з дружиною і їхнім сином Арчі відправляться в офіційний тур до Африки. За словами принца Гаррі, цей регіон світу за останні 20 років став для нього другим домом.

Я не можу дочекатися, коли я познайомлю дружину та сина з Південною Африкою! Ми з вами побачимося дуже скоро,

– додав герцог Сассекський.

Зазначається, що сім'я у повному складі відвідає Південну Африку, а принц Гаррі також завітає у Малаві, Анголу і Ботсвану.

Сторінка в Instagram королівського подружжя підписалася на нові 15 акаунтів, які надихають Меган і Гаррі і висвітлюють ті теми, що впливають на позитивні зміни.

Через наш тур у вересні ми хочемо відзначити красу цього чудового континенту в цілому: від місцевих організацій, які докладають зусиль для покращення навколишнього середовища, до молодих лідерів, що прокладають шлях до кращого майбутнього для Співдружності та за її межами. Ці вибрані групи – це невелика репрезентація неймовірної роботи, яку сьогодні роблять в Африці незліченна кількість людей, місцевих громад та організацій,

– йдеться у підписі.

Сторінки, на які підписались Меган Маркл і принц Гаррі:

@DlalaNje

@GoGooLive

@YouthAlert

@QueensCommonwealthTrust

@QueensYoungLeaders

@QueensCanopy

@AfricanParksNetwork

@DesmondTutuHIVFoundation

@Sentebale

@TheHaloTrust

@MinesAdvisoryGroup

@EveryDayAfrica

@NelsonMandelaFoundationsa

@NatGeo

@PaintedWolfConservancy

@Lewa_wildlife

@AfricanWildlifeFoundation

@Serengeti_National_Park

@NRT_Kenya

@Conservation_Lower_Zambezi

@Giraffe_Conservation

@VirungaNationalPark