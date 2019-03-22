На концерт, не виходячи з дому: гурт ONUKA презентував відео з грандіозного шоу

В українському шоу-бізнесі все частіше починають записувати масштабні події на відеокамери, щоб потім створити повноформатну версію для домашнього перегляду. Не виключенням і став знаменитий гурт ONUKA, який опублікував в мережі відео з київського виступу у Stereo Plaza, а також багато приємних бонусів, які чекають вірних фанатів під час перегляду.

Відтепер повноформатний запис наймаштабнішого концерту в історії гурту ви можете переглянути на офіційному каналі гурту ONUKA на YouTube. Окрім проникливого живого звучання музикантів та фронтменки гурту Нати Жижченко, у 19-х відеороликах ви побачите і новий матеріал, оркестр НАОНІ, багатотисячну залу київського клубу Stereo Plaza, кінетичне та лазерне шоу.

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Вихід повнометражного запису концерту пов'язаний не лише з днем народження солістки гурту, а й з першою річницею виходу потужного альбому під назвою MOZAЇКА.

Співпадіння трапляються, та не цього разу. Лайв виходить через рік після релізу MOZAЇКА, і є для нас своєрідним підсумком роботи з матеріалом лонгплею. З одного боку, ми воліли поділитися найкращим, що нам вдалось зробити на сьогодні. З іншого – отримати той самий погляд збоку, проаналізувати себе та почати рухатись далі,

– поділилась своїми думками Ната Жижченко.

Варто додати, що презентація альбому продовжується і до сьогодні. Окрім цього, у квітні ONUKA вирушає у європейський тур, що охопить 6 країн, відтак композиції альбому MOZAЇКА прозвучать у Швеції та Фінляндії, а восени оновлену програму з оркестром НАОНІ буде презентовано і в Україні.

Дивіться виступ гурту ONUKA з концерту в Києві: