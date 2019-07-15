На концерті Дженніфер Лопес терміново евакуювали всіх людей: відома причина

Дженніфер Лопес – одна з найпопулярніших артисток світу. Відтак кожен її концерт відзначається аншлагом, адже тисячі прихильників мріють побачити перформанс на власні очі. Однак у неділю, 14 липня, Джей Ло навіть не змогла вийти на сцену, а її концерт обернувся терміновою евакуацією людей.

За інформацією Hollywood Reporter, рятувальники та правоохоронці, які стежили за порядком під час концерту, поступово вивели із Медісон-сквер-гарден всіх людей. Все тому, що в елітному мікрорайоні Нью-Йорка на 4 години зникло світло. За попередніми даними, сталось це через загоряння трансформатора. В цей час Дженніфер Лопес тільки готувалась вийти на сцену, тому всі її прихильники навіть не побачили зірку.

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У той же день артистка записала відеозвернення до меломанів, у якому висловила жаль через скасований концерт. Знаменитість зізналась, що ніхто з людей не постраждав під час евакуації, а сам процес пройшов повільно, але без жодної паніки. Водночас Дженніфер Лопес анонсувала, що запланує у свій графік повторний виступ у Нью-Йорку, тому всі, хто придбав квитки на шоу, можуть або здати їх в каси, або дочекатись на іншу дату виступу.

Спустошена і розбита, що не можу виступити сьогодні ввечері. Я навіть не знаю, що сказати... Не переживайте, вам можуть віддати кошти за квитки. Ми обов'язково повернемось на цю сцену та влаштуємо неймовірне шоу для вас. Мені дуже шкода, що так все сталось. Але я щаслива, що всі залишились у безпеці та не отримали жодних травм. Люблю вас і побачимось дуже скоро,

– звернулась до прихильників Дженніфер Лопес.

Вже у понеділок, 15 липня, Дженніфер Лопес оголосила про своє вечірнє шоу. Артистка запросила всіх меломанів прийти ще раз в Медісон-сквер-гарден та насолодитись приголомшливим шоу. При цьому Джей Ло запевнила, що більше нічого не вплине на її концерт, а ввечері вона засяє на сцені.