На коронавірус захворів клавішник Bon Jovi Девід Браян

Коронавірус продовжує вражати людей шоу-бізнесу. Інфікованим виявився клавішник американського рок-гурту Bon Jovi Девід Браян. Музикант зробив тест на коронавірус і він показав позитивний результат .

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, поширюється у світі з неймовірною швидкістю. Серед хворих опиняються і зірки світового шоу-бізнесу. До числа тих, хто розповів про свою недугу, приєднався знаменитий американський клавішник та бек-вокаліст гурту Bon Jovi Девід Браян. Подробицями він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

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Результат тесту на Covid-19 музикант отримав вчора, 21 березня. В заяві, яку він опублікував в мережі, йдеться про те, що Девід хворіє вже тиждень, проте з кожним днем почувається все краще.

Будь ласка, не бійтеся! Це грип, а не чума. Я перебуваю на карантині вже тиждень. Коли почуватимуся краще, то знову пройду обстеження на коронавірус, щоб переконатися, що здоровий. Допомагайте один одному і це скоро закінчиться,

– написав Браян.

Зазначимо, станом на ранок неділі, 22 березня, в США було зареєстровано 26 747 хворих. Найбільша кількість заражених є в Нью-Йорку. Серед них 340 летальних випадків і 176 людей одужали. Штат Вашингтон є на першому місці за смертністю. Через епідемію коронавірусу у Сполучених Штатах Америки з 13 березня діє режим надзвичайної ситуації. В країну заборонений в'їзд іноземців.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу