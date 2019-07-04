На косметичну марку Ріанни подали до суду і вимагають чималу компенсацію: подробиці

Відома марка косметики Fenty Beauty, яку створила популярна 31-річна співачка Ріанна, отримала негативні відгуки, які стали причиною судового позову. Користувачка мережі подала до суду через те, що не змогла замовити продукцію на сайті.

На сайті видання The Blast з'явилася інформація, що мешканка Лос-Анджелеса подала на косметичний бренд Ріанни Fenty Beauty до суду. У позові жінка зазначила, що у неї є певні вади зору, а сайт марки не ідеально адаптований під людей з такими проблемами.

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Користувачка забажала змінити сайт до зазначених в американському законі норм. Варто додати, що 20 років тому у США видали закон, у якому зазначається, що веб-контент повинен бути доступним для людей з обмеженими можливостями, до прикладу, для тих, у кого проблеми з зором.

У своєму позові вона вказала, що на сайті є "бар'єри доступу", через які вона не змогла здійснити заплановано покупку. Через це вона вимагає, аби представники марки виплатили їй 15 тисяч доларів компенсації за надану їй моральну шкоду.