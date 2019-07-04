На косметичну марку Ріанни подали до суду і вимагають чималу компенсацію: подробиці

152
Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

Відома марка косметики Fenty Beauty, яку створила популярна 31-річна співачка Ріанна, отримала негативні відгуки, які стали причиною судового позову. Користувачка мережі подала до суду через те, що не змогла замовити продукцію на сайті.

На сайті видання The Blast з'явилася інформація, що мешканка Лос-Анджелеса подала на косметичний бренд Ріанни Fenty Beauty до суду. У позові жінка зазначила, що у неї є певні вади зору, а сайт марки не ідеально адаптований під людей з такими проблемами.

Читайте також: В шкіряному костюмі: Ріанна ефектно з'явилася на BET Awards

Користувачка забажала змінити сайт до зазначених в американському законі норм. Варто додати, що 20 років тому у США видали закон, у якому зазначається, що веб-контент повинен бути доступним для людей з обмеженими можливостями, до прикладу, для тих, у кого проблеми з зором.

У своєму позові вона вказала, що на сайті є "бар'єри доступу", через які вона не змогла здійснити заплановано покупку. Через це вона вимагає, аби представники марки виплатили їй 15 тисяч доларів компенсації за надану їй моральну шкоду.

 

 

blog_ava
Денис Берінчик брудно звернувся до українців: відео
сьогодні
5456
Теги: LifeStyle Ріанна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
сьогодні 12:52 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
870
Вікторія і Девід Бекхем святкують 20 річницю весілля: історія кохання пари, яка стала брендом
сьогодні 11:24 Вікторія і Девід Бекхем святкують 20 річницю весілля: історія кохання пари, яка стала брендом
Марта Вересюк 1098
UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
3 липня 20:23 UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
170
День без поліетилену: зірки, які турбуються про екологію не лише раз в рік
3 липня 18:36 День без поліетилену: зірки, які турбуються про екологію не лише раз в рік
574
День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора
3 липня 17:50 День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора
1757
Новини
Більше новин
Залиште відгук