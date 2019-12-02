На "Крижане серце 2" скаржаться: мульт звинуватили у "захопленні" прокатного часу в Кореї

Скандали навколо анімаційної стрічки "Крижане серце 2" не вщухають. Ба більше, чим вищі касові збори отримує картина, тим дужче скандальні новини розповсюджуються. Цього разу на мультфільм від Disney поскаржилися у Південній Кореї за ніби то "захоплений" прокатний час у кінотеатрах.

Щойно в мережі заговорили про черговий рекорд мультфільму "Крижане серце 2" у День подяки, як діснеївський мульт знову звинуватили у проступкові. Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, до підрозділу Disney у Південній Кореї надійшла скарга на компанію та їхню роботу від місцевої неурядової організації організація Public Welfare Committee (PWC).

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Вони заявляють, що відома кіностудія порушила антимонопольне законодавство країни, заполонивши мультфільмом "Крижане серце 2" 88% сеансів у кінотеатрах Південної Кореї. Тобто стрічка, яка стала рекордсменом у кількох категоріях і отримала чималий успіх, стала домінантною з-поміж усіх інших картин.

Однак варто додати, що, попри скарги від організації, мультфільм "Крижане серце 2" користувався неабиякою популярністю у Південній Кореї, зокрема, кількість проданих квитків сягає 8,5 мільйона одиниць, а касові збори складають понад 60 мільйонів доларів. Такі показники дозволили Південній Кореї посісти третє місце у рейтингу найпопулярніших світових ринків для "Крижаного серця".



Кадр з мультфільму "Крижане серце" / IMDb