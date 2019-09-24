На "низькому ходу" і в джинсовій куртці: Меган Маркл здійснила черговий вихід в Африці

Герцоги Сассекські офіційно відкрили другий день туру Африкою. Стильні представники королівської сім’ї вийшли до місцевих жителів, повідомивши про порядок денний.

Під час першого дня туру Меган Маркл засвітила два стильних образи в кардинально інших кольорових гамах, засвітивши чорну та блакитні сукні. Проте для другого дня герцогиня Сассекська обрала більше зручне вбрання.

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Перед поїздкою на пляжі, що в Monwabisi та Кейптауні Меган Маркл і принц Гаррі вийшли до шанувальників та папараці. Перед камерами герцогиня Сассекська постала в образі ,які далекий від королівського дрес-коду. Її вибір припав на білу сорочку, поверх якої вона одягнула джинсову куртку.

Для «низу» вона обрала чорні обтислі штани зі стрейчу та солом'яні балетки. Її чоловік Гаррі одягнув зелену лляну сорочку, світлі штани та кросівки від Adidas. Обидва «луки» були пристосовані для піших прогулянок та перебуванні на пляжах.



Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @hellomag