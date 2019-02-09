На останніх місяцях вагітності: Меган Маркл відвідає Марокко з офіційним візитом

Герцогиня Сассекська Меган Маркл очікує на появу первістка у квітні 2019 року, однак вагітність не стала причиною для дружини принца Гаррі відмовлятися від поїздок закордон.

Як йдеться на офіційному акаунті Кенсінгтонського палацу в Twitter, Меган Маркл з чоловіком принцом Гаррі проведуть в кінці лютого вихідні у Марокко.

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У герцогів Сассекських запланований офіційний візит на прохання королеви Великобританії. Подорож триватиме з суботи, 23 лютого, до понеділка, 25 лютого.

Шанувальники королівської сім'ї у коментарях до публікації поцікавилися, чи безпечною є поїздка для вагітної на останніх місяцях Меган. Як пишуть британські ЗМІ, герцогиня заручилася підтримкою свого лікаря і акушерки, які зазначили, що Маркл і її майбутня дитина почуваються чудово.

The Duke and Duchess of Sussex will visit Morocco from Saturday 23rd February to Monday 25th February 2019. This visit is at the request of Her Majesty's Government.



Full details of the visit will be announced in due course. pic.twitter.com/zXAUIVhEdm — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 февраля 2019 г.

Додамо, члени королівської сім'ї не мають жодних заборон подорожувати під час вагітності. До прикладу, раніше герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон за два місяці до народження принца Луї відвідувала з чоловіком Швецію і Норвегію.



Вагітна Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images