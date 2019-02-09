На останніх місяцях вагітності: Меган Маркл відвідає Марокко з офіційним візитом

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл очікує на появу первістка у квітні 2019 року, однак вагітність не стала причиною для дружини принца Гаррі відмовлятися від поїздок закордон.

Як йдеться на офіційному акаунті Кенсінгтонського палацу в Twitter, Меган Маркл з чоловіком принцом Гаррі проведуть в кінці лютого вихідні у Марокко.

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У герцогів Сассекських запланований офіційний візит на прохання королеви Великобританії. Подорож триватиме з суботи, 23 лютого, до понеділка, 25 лютого.

Шанувальники королівської сім'ї у коментарях до публікації поцікавилися, чи безпечною є поїздка для вагітної на останніх місяцях Меган. Як пишуть британські ЗМІ, герцогиня заручилася підтримкою свого лікаря і акушерки, які зазначили, що Маркл і її майбутня дитина почуваються чудово.

 

Додамо, члени королівської сім'ї не мають жодних заборон подорожувати під час вагітності. До прикладу, раніше герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон за два місяці до народження принца Луї відвідувала з чоловіком Швецію і Норвегію.

кейт міддлтон і принц вільям
Вагітна Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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