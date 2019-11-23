На останніх тижнях вагітності: Ешлі Грем знялася у новій фотосесії
Найпопулярніша у світі plus-size модель Ешлі Грем, яка вже зовсім скоро вперше стане мамою, веде активне світське життя навіть під час останніх тижнів вагітності.
На своїй сторінці в інстаграмі Ешлі Грем показала знімки з останньої street style фотосесії. Модель приміряла трикотажну обтислу сукню довжини міді, яка підкреслила помітно округлий живіт майбутньої мами.
Читайте також: У сукні з голографічним ефектом: Ешлі Грем на останніх тижнях вагітності завітала на премію
Стилісти знаменитості доповнили її осінній "аутфіт" чорними шкіряними гостроносими чоботами на шпильках Також образ Ешлі завершили легкою укладкою волосся і денним макіяжем з акцентом на очах.
Додамо, найімовірніше, Грем народить свого первістка в січні 2020 року. Раніше під час бесіди з ведучою Елен Дедженерис модель зізналася, що у них з чоловіком буде хлопчик.
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
Вибір редакції
-
Тема Голодомору – особиста історія для кожного: інтерв'ю з режисером та героєм фільму "Яків"сьогодні , 15:15
-
Топ-модель Ембер Валлетту заарештували за участь в акції протесту: подробицісьогодні , 13:21
-
Знаменита "білявка в законі" Різ Візерспун відмовилася повернутися в серіал "Друзі": подробицісьогодні , 09:21