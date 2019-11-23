На останніх тижнях вагітності: Ешлі Грем знялася у новій фотосесії

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Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Найпопулярніша у світі plus-size модель Ешлі Грем, яка вже зовсім скоро вперше стане мамою, веде активне світське життя навіть під час останніх тижнів вагітності.

На своїй сторінці в інстаграмі Ешлі Грем показала знімки з останньої street style фотосесії. Модель приміряла трикотажну обтислу сукню довжини міді, яка підкреслила помітно округлий живіт майбутньої мами.

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Стилісти знаменитості доповнили її осінній "аутфіт" чорними шкіряними гостроносими чоботами на шпильках Також образ Ешлі завершили легкою укладкою волосся і денним макіяжем з акцентом на очах.

Додамо, найімовірніше, Грем народить свого первістка в січні 2020 року. Раніше під час бесіди з ведучою Елен Дедженерис модель зізналася, що у них з чоловіком буде хлопчик.

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Мода Ешлі Грем LifeStyle
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