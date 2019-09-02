На останніх тижнях вагітності Міранда Керр знялася для обкладинки глянцю Marie Claire – фото
Знаменита австралійська супермодель Міранда Керр, яка вагітна третьою дитиною, знялася для обкладинки глянцевого журналу Marie Claire Australia.
В інтерв'ю виданню Marie Claire вагітна Міранда Керр розповіла, що її двоє старших дітей не можуть дочекатися майбутнього поповнення в сім'ї.
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Для Евана Шпігеля та Міранди Керр, які виховують однорічного Харта, новонароджений малюк стане другою спільною дитиною. Нагадаємо, що у моделі є ще 8-річний син Флінна Крістофера від колишнього чоловіка Орландо Блума.
Флінн просто обожнює Харта! Він так мріяв про молодшого братика! І він чудово справляється з роллю старшого брата!
– заявила Міранда.
Міранда Керр / Marie Claire Australia
Крім того, модель вже знає стать майбутньої дитини і навіть з Еваном вже підібрала кілька імен. Подробиці зірка, яка поважає приватність особистого життя, наразі не розкриває.
Міранда Керр / Marie Claire Australia