На острів у Греції заманюють нових жителів: обіцяють 500 євро щомісяця

Влада грецького острова Антикітера запрошує нових жителів, які готові переїхати сюди жити. За такий переїзд обіцяють ще й доплату.

Що відомо про острів?

Острів Антикітера розташований між Критом і материковою Грецією, де Егейське море переходить у Середземне. Його площа трохи більше 20 квадратних кілометрів.

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Назва острова походить від назви іншого грецького острова Кітера, який розташований на 38 кілометрів північніше, і дослівно означає – "навпроти Кітери".

На початку 20 століття біля узбережжя острова знайшли найдавніший аналоговий обчислювач положень планет на небі, який датований 60-м роком до н.е. – він отримав назву "антикітерський механізм".



"Антикітерський механізм", який знайшли на острові у 1901 році / Фото: Getty Images

Туристи, які побували на цьому острові, діляться враженнями, що це дуже тиха і справжня місцина, ідеально підходить для неспішного відпочинку. Тут є багато місць для плавання і релаксу, а гостинність місцевих мешканців не залишить туристів байдужими.

Навіщо заманюють нових мешканців?

Влада цього грецького острова запрошує нових жителів. На перші три місяці після переїзду пропонують доплату по 500 євро щомісяця, пише Lonely Planet.

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До такого кроку влада грецької глибинки вирішила вдатись після того, як дослідили, що все більше людей його покидає. За останніми підрахунками, тут залишилось лише 40 місцевих мешканців.

Щоправда, потенційних нових жителям доведеться пройти своєрідний "кастинг" у корінних. Сім'ї чи родини, які його пройдуть, отримають будинки для проживання, ділянки для фермерства чи ведення бізнесу, щомісячну доплату впродовж трьох місяців і казкову ідилію у поєднанні моря і гір у подарунок.



Природа острова зачаровує красою / Фото: travelandleisure.com

До слова, це вже не перша країна, яка намагається привабити нових постійних мешканців. На італійській Сицилії роздають історичні будинки за символічну ціну 1 євро.