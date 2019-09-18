На підборах і велосипеді: Сара Джесіка Паркер влаштувала прогулянку з чоловіком у Нью-Йорку

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер, найбільш відома за роллю Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто" (Sex and the City), потрапила в об'єктиви папараці під час велосипедної прогулянки у Нью-Йорку. Компанію 54-річній зірці склав її коханий чоловік Метью Бродерік.

Сара Джесіка Паркер ввійшла в історію моди, як жінка, котра сильно міксує будь-які стилі у своїх щоденних образах та виглядає цікаво і розкішно. Акторка не боїться поєднати різні кольори та фактури в одному "аутфіті".

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У вівторок, 17 вересня, знаменитість пішла на побачення з чоловіком Метью Бродеріком. Закохані вирішили орендувати велосипеди та влаштувати прогулянку вулицями Нью-Йорка.

Для виходу Паркер підготувала casual look з американським шиком. Актриса поєднала класичні джинси і сірий джемпер з туфлями на підборах синього відтінку з металевим ефектом. Не менш ефектним аксесуаром стала зелена сумка, прикрашена стразами.

Я завжди використовую будь-який привід причепуритися! Як будь-якій жінці, мені приємно вдягати гарні сукні на вечірки. Але точно так само я люблю джинси і светри, домашній одяг,

– заявляла раніше в інтерв'ю Сара Джесіка Паркер.



Сара Джесіка Паркер / TheImageDirect.com / Daily Mail



Сара Джесіка Паркер і Метью Бродерік / TheImageDirect.com / Daily Mail



Сара Джесіка Паркер і Метью Бродерік / TheImageDirect.com / Daily Mail