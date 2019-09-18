На підборах і велосипеді: Сара Джесіка Паркер влаштувала прогулянку з чоловіком у Нью-Йорку

170
Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / Колаж LifeStyle 24

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер, найбільш відома за роллю Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто" (Sex and the City), потрапила в об'єктиви папараці під час велосипедної прогулянки у Нью-Йорку. Компанію 54-річній зірці склав її коханий чоловік Метью Бродерік.

Сара Джесіка Паркер ввійшла в історію моди, як жінка, котра сильно міксує будь-які стилі у своїх щоденних образах та виглядає цікаво і розкішно. Акторка не боїться поєднати різні кольори та фактури в одному "аутфіті".

Читайте також: Фільм "Стриптизерки": як виглядає головна шахрайка у реальному житті – фото 18+

У вівторок, 17 вересня, знаменитість пішла на побачення з чоловіком Метью Бродеріком. Закохані вирішили орендувати велосипеди та влаштувати прогулянку вулицями Нью-Йорка.

Для виходу Паркер підготувала casual look з американським шиком. Актриса поєднала класичні джинси і сірий джемпер з туфлями на підборах синього відтінку з металевим ефектом. Не менш ефектним аксесуаром стала зелена сумка, прикрашена стразами.

Я завжди використовую будь-який привід причепуритися! Як будь-якій жінці, мені приємно вдягати гарні сукні на вечірки. Але точно так само я люблю джинси і светри, домашній одяг,
– заявляла раніше в інтерв'ю Сара Джесіка Паркер.


Сара Джесіка Паркер  / TheImageDirect.com / Daily Mail


Сара Джесіка Паркер і Метью Бродерік / TheImageDirect.com / Daily Mail


Сара Джесіка Паркер і Метью Бродерік / TheImageDirect.com / Daily Mail

blog_ava
Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
сьогодні
81963
Теги: LifeStyle Голлівуд Нью-Йорк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Змінюючи гру": чому ви захочете подивитись фільм про харчування і професійний спорт
сьогодні 18:31 "Змінюючи гру": чому ви захочете подивитись фільм про харчування і професійний спорт
Наталя Сколоздра 101
Тиждень моди в Лондоні: найефектніші street style образи
сьогодні 16:32 Тиждень моди в Лондоні: найефектніші street style образи
785
Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
сьогодні 15:11 Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
3201
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
16 вересня 19:09 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
6180
Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
16 вересня 11:43 Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 572
Новини
Більше новин
Залиште відгук