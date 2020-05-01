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На підборах та в мінісукні: Віка з "НеАнгелів" показала, як наводить лад на власній кухні

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Віка з "НеАнгелів" показала пікантне відео
Віка з "НеАнгелів" показала пікантне відео / Instagram / @vikanablack

Солістка гурту "НеАнгели" Вікторія впродовж ізоляції у рідному Харкові вигадує нові ідеї для домашніх зйомок. У спокусливому образі та в гумових рукавичках співачка позувала на кухонному столі, додавши відео еротичності пікантними рухами під музику.

В ізоляції зірки українського шоу-бізнесу перетворюються на справжніх господинь. Проте навіть у звичайних побутових справах не обходиться без притаманної їм сексапільності. Так, учасниця колективу "НеАнгели" показала пікантне відео, на якому наводить лад на власній кухні. 

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Для побутових справ Вікторія обрала вбрання, яке значно більше пасувало б для сцени. На ній мінісукня на бретельках з пікантним декольте, яка оголює тендітні плечі знаменитості та акцентує на грудях. Співачка також одягла бірюзове взуття на шпильці, а аутфіт завершила розкішною укладкою та насиченим макіяжем. 

Віка з "НеАнгелів" у спокусливій позі розташувалася просто на кухонному столі, озброївшись рукавицями та ганчіркою. Під ритмічну музику та під спалахами камер вона полірувала поверхню, розбурхуючи уяву прихильників. 

Вмикаємо фантазію, щоб трохи відволіктися. Беремо волю в кулак з ганчіркою і починаємо наводити чистоту,
– прокоментувала виконавиця. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика
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