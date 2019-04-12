На похороні вбитого репера Nipsey Hussle застрелили людину

277 Читать новость на русском
Nipsey Hussle
Nipsey Hussle / Instagram / @nipseyhussle

Похорон американського репера (справжнє ім’я – Ерміас Асгед) відбувся 11 квітня в Лос-Анджелесі. Але для присутніх та родичів артиста він обернувся справжньою трагедією. Під час церемонії прощання відбулась стрілянина – одна людина загинула, ще троє були поранені.

Про це у соціальній мережі Twitter повідомив шеф поліції Лос-Анджелеса Мішель Мур. За його словами, особистості нападників наразі не встановлені, однак є інформація, що всі вони були темношкірими.

Читайте також: У США розстріляли репера Nipsey Hussle: підозрюваному у вбивстві загрожує довічне ув'язнення

Під час процесії прогриміла стрілянина на перехресті 103 St і Main St. Жертвами є троє темношкірих чоловіків і одна темношкіра жінка у віці від 30 до 50 років. Один помер. Підозрювані в сірому Hyundai обстріляли постраждалих. Ми повинні зупинити це безглузде насильство,
– йдеться в дописі правоохоронця.

Відомо, що траурна процесія відбувалась на вулиці Лос-Анджелеса після поминальної служби в Стейплс-центрі. На ній були присутні багато людей, через що поліції важче вдається встановити нападників "по гарячих слідах".

Що трапилось з репером Nipsey Hussle?Стрілянина трапилась 31 березня у Лос-Анджелесі. Номінант Греммі отримав кілька вогнепальних поранень і помер у лікарні, куди його госпіталізували. Разом з Nipsey Hussle у стрілянині постраждали ще двоє людей – наразі їхнім життям нічого не загрожує. У 33-річного виконавця залишилися двоє неповнолітніх дітей. У мережі нещодавно  з'явилось відео з місця злочину, де можна побачити, як після стрілянини серед білого дня вбивця наостанок штовхнув репера Nipsey Hussle та втік. Поліція міста затримала підозрюваного і 29-річному Еріку Холдеру може загрожувати довічне ув'язнення.

blog_ava
Головні новини 11 квітня: свіжі рейтинги кандидатів і нове державне свято в Україні
сьогодні
5217
Теги: Новини США LifeStyle Кримінальні новини Музика Втрати
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція
сьогодні 11:14 Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція
Богданна Рибак 10
Від "Караоке на Майдані" до Євробачення: цікаві факти про творчість MELOVIN, які вражають
11 квітня 19:24 Від "Караоке на Майдані" до Євробачення: цікаві факти про творчість MELOVIN, які вражають
525
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
11 квітня 18:10 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
80
Торт "Снікерс" – рецепт вишуканого десерту
11 квітня 17:11 Торт "Снікерс" – рецепт вишуканого десерту
Богданна Рибак 446
Алессандрі Амбросіо – 38! Топ-4 секрети краси від екс-"ангела" Victoria's Secret
11 квітня 15:21 Алессандрі Амбросіо – 38! Топ-4 секрети краси від екс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда 677
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук