На похороні вбитого репера Nipsey Hussle застрелили людину

Похорон американського репера (справжнє ім’я – Ерміас Асгед) відбувся 11 квітня в Лос-Анджелесі. Але для присутніх та родичів артиста він обернувся справжньою трагедією. Під час церемонії прощання відбулась стрілянина – одна людина загинула, ще троє були поранені.

Про це у соціальній мережі Twitter повідомив шеф поліції Лос-Анджелеса Мішель Мур. За його словами, особистості нападників наразі не встановлені, однак є інформація, що всі вони були темношкірими.

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Під час процесії прогриміла стрілянина на перехресті 103 St і Main St. Жертвами є троє темношкірих чоловіків і одна темношкіра жінка у віці від 30 до 50 років. Один помер. Підозрювані в сірому Hyundai обстріляли постраждалих. Ми повинні зупинити це безглузде насильство,

– йдеться в дописі правоохоронця.

In the midst of this procession we have a multi-4 Shooting at 103 St and Main St.



Victims are 3 Male Blacks and 1 Female Black - ages from 30-50 years old. Tragically one is deceased.



Suspects in gray Hyundai fired on the victims.



We must stop this senseless violence. — Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) 12 апреля 2019 г.

Відомо, що траурна процесія відбувалась на вулиці Лос-Анджелеса після поминальної служби в Стейплс-центрі. На ній були присутні багато людей, через що поліції важче вдається встановити нападників "по гарячих слідах".

Що трапилось з репером Nipsey Hussle?Стрілянина трапилась 31 березня у Лос-Анджелесі. Номінант Греммі отримав кілька вогнепальних поранень і помер у лікарні, куди його госпіталізували. Разом з Nipsey Hussle у стрілянині постраждали ще двоє людей – наразі їхнім життям нічого не загрожує. У 33-річного виконавця залишилися двоє неповнолітніх дітей. У мережі нещодавно з'явилось відео з місця злочину, де можна побачити, як після стрілянини серед білого дня вбивця наостанок штовхнув репера Nipsey Hussle та втік. Поліція міста затримала підозрюваного і 29-річному Еріку Холдеру може загрожувати довічне ув'язнення.